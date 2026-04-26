  4. Виктория – Черноморец – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Виктория Сумы
26.04.2026 12:00 – FT 4 : 0
Черноморец
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 18:34 |
Виктория – Черноморец – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча

«Виктория» ошеломила одного из лидеров Первой лиги

26 апреля 2026, 18:34 |
103
0
Виктория – Черноморец – 4:0. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор матча
ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 26 апреля, в Тростянце состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Виктория» принимала одесский «Черноморец» и одержала более чем уверенную победу.

«Виктория» открыла счет уже на первой минуте поединка. После удара Александра Васильева из-за пределов штрафной голкипер «Черноморца» не удержал мяч в руках и упустил его за линию ворот.

После перерыва «Виктория» увеличила преимущество в счете. Вратарь «Черноморца» неуверенно сыграл на выходе при подаче углового, а Артем Шпыренок головой переправил мяч в сетку. Спустя 10 минут Шпыренок ударом из-за пределов штрафной оформил дубль.

В конце поединка «Черноморец» пропустил четвертый гол. На 89-й минуте отличился Дмитрий Ульянов.

Первая лига. 25-й тур. Тростянец. 26 апреля

«Виктория» (Сумы) – «Черноморец» (Одесса) – 4:0

Голы: Васильев, 1, Шпыренок, 54, 64, Ульянов, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ульянов (Виктория Сумы).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Виктория Сумы).
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Александр Васильев Дмитрий Ульянов Чиджоке Аниагбосо Артем Шпыренок видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
