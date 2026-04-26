Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
26.04.2026 12:00 – FT 4 : 0
Черноморец
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 14:02 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:03
Ошибки вратаря и разгром. Черноморец на выезде проиграл Виктории

Поединок «Виктория» – «Черноморец» завершился со счетом 4:0

26 апреля 2026, 14:02 | Обновлено 26 апреля 2026, 14:03
354
0
Ошибки вратаря и разгром. Черноморец на выезде проиграл Виктории
В воскресенье, 26 апреля, в Тростянце состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы принимала одесский «Черноморец».

«Виктория» открыла счет уже на первой минуте поединка. После удара Александра Васильева из-за пределов штрафной голкипер «Черноморца» не удержал мяч в руках и упустил его за линию ворот.

В начале второго тайма «Виктория» увеличила преимущество в счете. Вратарь «Черноморца» неуверенно сыграл на выходе при подаче углового, а Артем Шпыренок головой переправил мяч в сетку. Спустя 10 минут Шпыренок ударом из-за пределов штрафной оформил дубль.

В конце матча «Черноморец» пропустил четвертый гол. На 89-й минуте отличился Дмитрий Ульянов.

Первая лига. 25-й тур. Тростянец. 26 апреля

«Виктория» (Сумы) – «Черноморец» (Одесса) – 4:0

Голы: Васильев, 1, Шпыренок, 54, 64, Ульянов, 89

Видеозапись матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ульянов (Виктория Сумы).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шпиренок (Виктория Сумы).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Виктория Сумы).
