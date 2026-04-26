Ошибки вратаря и разгром. Черноморец на выезде проиграл Виктории

В воскресенье, 26 апреля, в Тростянце состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы принимала одесский «Черноморец».

«Виктория» открыла счет уже на первой минуте поединка. После удара Александра Васильева из-за пределов штрафной голкипер «Черноморца» не удержал мяч в руках и упустил его за линию ворот.



В начале второго тайма «Виктория» увеличила преимущество в счете. Вратарь «Черноморца» неуверенно сыграл на выходе при подаче углового, а Артем Шпыренок головой переправил мяч в сетку. Спустя 10 минут Шпыренок ударом из-за пределов штрафной оформил дубль.

В конце матча «Черноморец» пропустил четвертый гол. На 89-й минуте отличился Дмитрий Ульянов.

Первая лига. 25-й тур. Тростянец. 26 апреля

«Виктория» (Сумы) – «Черноморец» (Одесса) – 4:0

Голы: Васильев, 1, Шпыренок, 54, 64, Ульянов, 89

