В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Викторией Сумы» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Виктория Сумы

Для сумского клуба текущий сезон складывается достаточно средне. После 24 туров Первой лиги Украины на балансе «Виктории» есть 29 баллов, что позволяет ей находиться на 9-й позиции общего зачета.

Расстояние от зоны переходных игр за 6 матчей до завершения сезона еще не слишком безопасно – 5 очков. Однако от места в топ-6 коллектив отделяет всего 4 зачетных пункта.

В Кубке Украины сумчанам удалось обыграть «Ворсклу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала «Виктория» с минимальным счетом проиграла петровскому «Ингульцу».

Черноморец

А одесситы в текущем сезоне выглядят очень уверенно и продолжают борьбу за возвращение в Премьер-лигу. После 24 игр чемпионата на балансе «Черноморца» есть 54 балла, благодаря которым тот находится на 2-й строчке общего зачета. Расстояние от лидера «Буковины» составляет уже 12 очков. От 3-го места «сине-белые» оторвались на 4 очка, кроме этого у них есть игра в запасе.

Кубок Украины «Черноморец» неожиданно покинул на стадии 1/16 финала, проиграв тишковскому «Агротеху» в серии пенальти. До этого коллектив смог выбить луганскую «Зарю».

Личные встречи

В новейшей истории клубы противостояли друг другу всего раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда игра завершилась вничью 0:0.

Интересные факты

«Черноморец» победил в 5/6 поединках весенней части Первой лиги Украины.

«Черноморец» пропустил всего 13 голов в текущем сезоне Первой лиги Украины – лучший результат среди всех команд.

Только в 1/4 предыдущих матчей «Виктории» было забито более 2 голов.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.55 по линии БК betking.