Чернигов – Ворскла – 1:2. Прервали серию. Видео голов и обзор матча
«Ворскла» одержала победу после четырех поражений подряд
В матче 25-го тура Первой лиги «Чернигов» на своем поле принимал «Ворсклу». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.
Гости были настроены прервать серию неудач и уже на 9-й минуте открыли счет. Иван Поцхверия остался без присмотра защитников и головой переправил мяч в ворота «Чернигова».
Перед перерывом «Ворскла» увеличила свое преимущество. На 41-й минуте забил Антон Байдал.
На 83-й минуте «Чернигов» сократил отставание. После розыгрыша свободного удара, назначенного на линии вратарской, Вячеслав Койдан вогнал мяч в сетку.
Хозяева пытались спастись от поражения и создали несколько хороших моментов. Однако «Ворскла» удержала победный счет.
Первая лига. 25-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 26 апреля
ФК «Чернигов» – «Ворскла» – 1:2
Голы: Койдан, 83 – Поцхверия, 9, Байдал, 41
