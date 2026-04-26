  4. Чернигов – Ворскла – 1:2. Прервали серию. Видео голов и обзор матча
26.04.2026 11:00 – FT 1 : 2
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 19:24 |
Чернигов – Ворскла – 1:2. Прервали серию. Видео голов и обзор матча

«Ворскла» одержала победу после четырех поражений подряд

В матче 25-го тура Первой лиги «Чернигов» на своем поле принимал «Ворсклу». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.

Гости были настроены прервать серию неудач и уже на 9-й минуте открыли счет. Иван Поцхверия остался без присмотра защитников и головой переправил мяч в ворота «Чернигова».

Перед перерывом «Ворскла» увеличила свое преимущество. На 41-й минуте забил Антон Байдал.

На 83-й минуте «Чернигов» сократил отставание. После розыгрыша свободного удара, назначенного на линии вратарской, Вячеслав Койдан вогнал мяч в сетку.

Хозяева пытались спастись от поражения и создали несколько хороших моментов. Однако «Ворскла» удержала победный счет.

Первая лига. 25-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 26 апреля

ФК «Чернигов» – «Ворскла» – 1:2

Голы: Койдан, 83 – Поцхверия, 9, Байдал, 41

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Поцхверия (Ворскла).
Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
