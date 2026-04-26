Долгожданная победа. Ворскла на выезде обыграла Чернигов

В воскресенье, 26 апреля, в Чернигове состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Чернигов» после сенсационного выхода в финал Кубка Украины проиграл «Ворскле».

К матчу команды подходили в разном настроении. ФК «Чернигов» в середине недели оформил выход в финал Кубка Украины, победив в серии пенальти «Металлист 1925». Ворскла же проиграла четыре предыдущих матча чемпионата.

Гости были настроены решительно и уже на 9-й минуте открыли счет. Иван Поцхверия остался без опеки защитников и спокойно переправил мяч в сетку.

В конце первого тайма «Ворскла» увеличила свое преимущество. На 41-й минуте забил Антон Байдал.

На 83-й минуте «Чернигов» сократил отставание. После розыгрыша свободного удара, назначенного на линии вратарской, Вячеслав Койдан вогнал мяч в ворота «Ворсклы».

Хозяева пытались спастись от поражения и создали несколько хороших моментов. Однако «Ворскла» удержала победный счет.

Первая лига. 25-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 26 апреля

ФК «Чернигов» – «Ворскла» – 1:2

Голы: Койдан, 83 – Поцхверия, 9, Байдал, 41

