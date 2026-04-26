Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Долгожданная победа. Ворскла на выезде обыграла Чернигов
26.04.2026 11:00 – FT 1 : 2
Ворскла
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 13:02 |
Долгожданная победа. Ворскла на выезде обыграла Чернигов

«Ворскла» прервала серию из четырех поражений подряд

В воскресенье, 26 апреля, в Чернигове состоялся матч 25-го тура Первой лиги. «Чернигов» после сенсационного выхода в финал Кубка Украины проиграл «Ворскле».

К матчу команды подходили в разном настроении. ФК «Чернигов» в середине недели оформил выход в финал Кубка Украины, победив в серии пенальти «Металлист 1925». Ворскла же проиграла четыре предыдущих матча чемпионата.

Гости были настроены решительно и уже на 9-й минуте открыли счет. Иван Поцхверия остался без опеки защитников и спокойно переправил мяч в сетку.

В конце первого тайма «Ворскла» увеличила свое преимущество. На 41-й минуте забил Антон Байдал.

На 83-й минуте «Чернигов» сократил отставание. После розыгрыша свободного удара, назначенного на линии вратарской, Вячеслав Койдан вогнал мяч в ворота «Ворсклы».

Хозяева пытались спастись от поражения и создали несколько хороших моментов. Однако «Ворскла» удержала победный счет.

Первая лига. 25-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 26 апреля

ФК «Чернигов» – «Ворскла» – 1:2

Голы: Койдан, 83 – Поцхверия, 9, Байдал, 41

83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Поцхверия (Ворскла).
ВИДЕО. 11-й гол в чемпионате. Как Пономаренко поразил ворота Кривбасса
Еще одна травма в Динамо. Защитник прооперирован в Германии
ВИДЕО. Дикая ошибка Нещерета. Мендоса поразил ворота Динамо
Сергей Турчак
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 14:16 17
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

Владимир Носов не спешит принимать кардинальные решения

Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 26 апреля 2026, 11:56 0
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс – Динамо. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ

Поединок стартует в 13:00 по Киеву

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26.04.2026, 09:12
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Футбол | 26.04.2026, 11:09
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
Клопп вынес вердикт Лунину после возможного назначения в Реал
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 07:50
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Комментарии 2
До, чернігівські посани, це вам не Металістів ганяти. Тут усе по дорослому. 
Видимо, Ворскле все же помог сбор денег на банку, объявленный клубом пару дней назад 
Популярные новости
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
