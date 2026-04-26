В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Новичок чемпионата в текущем сезоне демонстрирует совершенно неплохие результаты. После 24 туров Первой лиги Украины на балансе «Черниговая» есть уже 26 очков, пока позволяют ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от переходных игр сейчас составляет 2 балла, а от перманентной зоны вылета клуб оторвался на 7 зачетных пунктов.

Однако главное достижение «Чернигова» произошло в Кубке Украины – там коллективу удалось квалифицироваться в финал. На своем пути «тигры» одолели киевский «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам засчитали тех поражение из-за нарушений регламента), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925». В матче за трофей черно-желтые будут играть против киевского Динамо.

Ворскла Полтава

А вот полтавчане, учитывая их статус прошлогодних участников Премьер-лиги, совсем разочаровывают. По итогам 24 поединков Первой лиги «Ворскле» удалось добыть в борьбе 24 очка, из-за чего она находится на 14-й позиции общего зачета, то есть в зоне переходных игр на вылет. От перманентного выбывания клуб отделяет 5 очков за 6 игр до завершения сезона.

Кубок Украины коллектив покинул еще вначале, на стадии 1/32 финала. Там «Ворксла» с минимальным счетом уступила «Викторию Сумы».

Личные встречи

В новейшей истории коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Чернигов».

Интересные факты

«Ворскла» проиграла в 5/6 матчах весенней части Первой лиги Украины.

В каждом из 6 предыдущих матчей «Ворсклы» было забито меньше 2.5 гола.

В 5/6 последних матчах «Ворскла» не забила ни одного гола.

В 4/5 прошлых играх «Чернигова» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.