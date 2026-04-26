Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Чернигов – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
26.04.2026 11:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 08:21 |
70
0

Чернигов – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 26 апреля в 11:00 по Киеву

В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Новичок чемпионата в текущем сезоне демонстрирует совершенно неплохие результаты. После 24 туров Первой лиги Украины на балансе «Черниговая» есть уже 26 очков, пока позволяют ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Расстояние от переходных игр сейчас составляет 2 балла, а от перманентной зоны вылета клуб оторвался на 7 зачетных пунктов.

Однако главное достижение «Чернигова» произошло в Кубке Украины – там коллективу удалось квалифицироваться в финал. На своем пути «тигры» одолели киевский «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам засчитали тех поражение из-за нарушений регламента), «Лесное», «Феникс-Мариуполь» и «Металлист 1925». В матче за трофей черно-желтые будут играть против киевского Динамо.

А вот полтавчане, учитывая их статус прошлогодних участников Премьер-лиги, совсем разочаровывают. По итогам 24 поединков Первой лиги «Ворскле» удалось добыть в борьбе 24 очка, из-за чего она находится на 14-й позиции общего зачета, то есть в зоне переходных игр на вылет. От перманентного выбывания клуб отделяет 5 очков за 6 игр до завершения сезона.

Кубок Украины коллектив покинул еще вначале, на стадии 1/32 финала. Там «Ворксла» с минимальным счетом уступила «Викторию Сумы».

Личные встречи

В новейшей истории коллективы встречались между собой только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Чернигов».

Интересные факты

  • «Ворскла» проиграла в 5/6 матчах весенней части Первой лиги Украины.
  • В каждом из 6 предыдущих матчей «Ворсклы» было забито меньше 2.5 гола.
  • В 5/6 последних матчах «Ворскла» не забила ни одного гола.
  • В 4/5 прошлых играх «Чернигова» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
26 апреля 2026 -
11:00
Ворскла
Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Чернигов Ворскла Полтава прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем