26.04.2026 11:00 – FT 1 : 2
Украина. Первая лига
27 апреля 2026, 16:47 | Обновлено 27 апреля 2026, 16:48
Валерий КУЦЕНКО: «Надеюсь, что эта победа даст нам силы»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал победу в матче с ФК «Чернигов»

В поединке 25-го тура Первой лиги «Ворскла» в гостях со счетом 2:1, обыграла ФК «Чернигов», прервав серию поражений из четырех матчей. Итог матча подвел наставник полтавского клуба Валерий Куценко.

– Довольны ли вы игрой сегодня своих подопечных и все ли задачи удалось выполнить?

– Самое главное, хочу поблагодарить Вооруженные силы наши, что они дают нам возможность заниматься нашим делом, играть. Хочу поздравить Чернигов с выходом в финал Кубка Украины. Мы понимали, что у нас тяжелая ситуация в турнирной таблице, что нам тяжело психологически. Потому что у нас были проигрыши и не хватало победы в психологическом плане. Но ребята выполнили планы на игру – быстрые контратаки, больше фланговых передач – и это сработало. Были еще моменты, где ребята должны были спокойнее работать с мячом и в завершающей фазе у ворот соперника спокойно распоряжаться мячом. Но самое главное, что мы завоевали три очка, одержали победу. И я надеюсь, что эта победа даст нам силы, придаст нам уверенность, и мы будем двигаться в этом направлении.

– Под конец встречи ФК Чернигов немного прижал. Не было ли у вас страха, что победа может быть потеряна?

– К сожалению, у нас очень много было трамированных, и у нас на скамейке запасных было два парня молодых 2007 года рождения. Я думаю, для них это тоже была такая эмоциональная игра, и заменой усилить оборону у нас не было возможности. Но самое главное, что ребята смогли выдержать этот натиск соперника. И только могу их поблагодарить. Они бились, желание у них было, и они выполнили ту установку, которую мы от них просили.

– Как можете прокомментировать свободный удар? Были ли подобные эпизоды в вашей карьере?

– Это первый раз. Чуть-чуть эмоции стихнут, и уже посмотрим спокойно, когда будем домой отправляться. Но хотелось бы, чтобы действовали увереннее и не было таких моментов, чтобы можно было спокойно доигрывать матч, когда ты ведешь в счете 2:0. Надо придерживаться игровой дисциплины. Может, где-то не хватило концентрации нашему вратарю.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Койдан (Чернигов).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Поцхверия (Ворскла).
