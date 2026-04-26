25.04.2026 14:30 – FT 1 : 0
Англия26 апреля 2026, 12:14 | Обновлено 26 апреля 2026, 12:15
Фулхэм – Астон Вилла – 1:0. Борьба за еврокубки продолжается. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
25 апреля в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Фулхэмом» и «Астон Виллой».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась со счетом 1:0.
Единственным голом в матче отметился Сессеньон, который отправил мяч в сетку ворот гостей на 43-й минуте.
После этого матча «Астон Вилла» имеет 58 очков и занимает пятое место в таблице, а «Фулхэм» с 48 баллами располагается на десятой строчке.
Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля
Фулхэм – Астон Вилла – 1:0
Гол: Сессеньон, 43
Видеообзор матча:
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Сессеньон (Фулхэм).
