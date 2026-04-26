Фулхэм – Астон Вилла – 1:0. Борьба за еврокубки продолжается. Видеообзор

25 апреля в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между «Фулхэмом» и «Астон Виллой».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж» и завершилась со счетом 1:0.

Единственным голом в матче отметился Сессеньон, который отправил мяч в сетку ворот гостей на 43-й минуте.

После этого матча «Астон Вилла» имеет 58 очков и занимает пятое место в таблице, а «Фулхэм» с 48 баллами располагается на десятой строчке.

