В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Фулхэм

Совершенно неплохо складывается сезон для лондонской команды, несмотря на его не слишком удачное начало. После 33 матчей Премьер-лиги на балансе «дачников» есть 45 баллов, позволяющих ему занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 расстояние еще не критично – 5 зачетных пунктов за 5 игр до завершения соревнований.

Кубок Англии «Фулхэм» покинул после победы над «Мидлсбро» и «Сток Сити», проиграв «Саутгемптону» на стадии 1/8 финала со счетом 1:0.

Астон Вилла

Бирмингемцы, как и лондонцы, смогли улучшить свои выступления после далеко не лучшего начала сезона. В общем, после 33 поединков чемпионата Англии на балансе «Астон Виллы» есть 58 очков, позволяющих ей находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Хотя отрыв к топ-2 довольно большой – 12 баллов, однако расстояние от 6-й строчки (которая не позволит сыграть в Лиге чемпионов) составляет уже 8 зачетных пунктов. Кубок Англии «Астон Вилла» покинула на стадии 1/16 финала, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

В Лиге Европы англичанам удалось пройти уже в полуфинал – коллектив на своем пути выбил «Лилль» и «Болонью». В 1/2 «Астон Виллу» ждет поединок против «Ноттингем Форест».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок клуб завоевал 5 переог с общим счетом 12:4.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Астон Виллы» продолжается уже 6 матчей подряд.

В свою очередь «Фулхэм» победил только в 1/6 предыдущих поединков.

В 3/4 предыдущих играх «Астон Виллы» было забито более 3 голов.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.