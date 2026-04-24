Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Фулхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
25.04.2026 14:30 - : -
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2026, 19:31 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:43
23
0

Фулхэм – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

ФК Фулхэм

В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Совершенно неплохо складывается сезон для лондонской команды, несмотря на его не слишком удачное начало. После 33 матчей Премьер-лиги на балансе «дачников» есть 45 баллов, позволяющих ему занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 расстояние еще не критично – 5 зачетных пунктов за 5 игр до завершения соревнований.

Кубок Англии «Фулхэм» покинул после победы над «Мидлсбро» и «Сток Сити», проиграв «Саутгемптону» на стадии 1/8 финала со счетом 1:0.

Бирмингемцы, как и лондонцы, смогли улучшить свои выступления после далеко не лучшего начала сезона. В общем, после 33 поединков чемпионата Англии на балансе «Астон Виллы» есть 58 очков, позволяющих ей находиться на 4-й позиции турнирной таблицы. Хотя отрыв к топ-2 довольно большой – 12 баллов, однако расстояние от 6-й строчки (которая не позволит сыграть в Лиге чемпионов) составляет уже 8 зачетных пунктов. Кубок Англии «Астон Вилла» покинула на стадии 1/16 финала, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 1:3.

В Лиге Европы англичанам удалось пройти уже в полуфинал – коллектив на своем пути выбил «Лилль» и «Болонью». В 1/2 «Астон Виллу» ждет поединок против «Ноттингем Форест».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок клуб завоевал 5 переог с общим счетом 12:4.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Астон Виллы» продолжается уже 6 матчей подряд.
  • В свою очередь «Фулхэм» победил только в 1/6 предыдущих поединков.
  • В 3/4 предыдущих играх «Астон Виллы» было забито более 3 голов.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем