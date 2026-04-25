Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Подарок для Ман Юнайтед. Астон Вилла упустила шанс, проиграв Фулхэму
25.04.2026 14:30 – FT 1 : 0
Обзор
25 апреля 2026, 16:27 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:32
Подарок для Ман Юнайтед. Астон Вилла упустила шанс, проиграв Фулхэму

«Львы» претендовали на третье место в АПЛ

25 апреля игровой день 34-го тура Английской Премьер-лиги начался матчем между «Фулхэмом» и «Астон Виллой».

Ход матча на стадионе «Крейвен Коттедж» решил всего один точный удар.

За пару минут до перерыва защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон отметился голом, который стал фатальным для «львов».

Победа хозяев со счётом 1:0 означала упущенный шанс для «львов». Подопечные Унаи Эмери остались четвёртыми и не обошли «Манчестер Юнайтед» в таблице.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Фулхэм» – «Астон Вилла» – 1:0

Гол: Сессеньон, 43

Фулхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Райан Сессеньон Манчестер Юнайтед
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
