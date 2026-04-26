Тулуза на последней минуте отобрала победу у Монако

Бросившая играть в последних турах Лиги 1 «Тулуза» в субботу принимала «Монако». Что те, что другие транжирили моменты, но были и результативные попытки.

На шестой минуте несколько навесов у гостей, Джордан Тезе забил головой (0:1). Вскоре Симон Адингра не реализовал выход один на один. А Ламин Камара метров с 20 выполнил чудо-удар в правую девятку (0:2). Интрига вернулась после часа игры – Джейсен Рассел-Роу замкнул прострел слева от Дейанна Металя – 1:2. На последней минуте Эмерсонн ударом головой счет сравнял – 2:2.

«Монако» остался на седьмом месте, соперник – 10-й, прервав серию из трех поражений.

Лига 1. 31-й тур. 25 апреля.

«Тулуза» – «Монако» – 2:2

Голы: Рассел-Роу, 61, Эмерсонн, 90 – Тезе, 6, Камара, 18.