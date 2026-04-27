Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура

С 22 по 26 апреля были проведены матчи 31-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ без особых проблем обыграл «Анже» на выезде, Илья Забарный отыграл весь матч – 3:0.

«Ланс» был близок к сенсационному разгрому в матче с «Брестом», но во втором тайме состоялся камбэк (3:3).

Украинец Роман Яремчук оформил первый дубль во Франции, а его «Лион» обыграл «Осер» – 3:2.

Лига 1. 31-й тур, 22-26 апреля

«Брест» – «Ланс» – 3:3

Голы: Гиндо, 7, Тусар, 24, Дина, 42 – Товен, 60, Сима, 64, Сен-Максимен, 90+4

«Лион» – «Осер» – 3:2

Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88

«Анже» – ПСЖ – 0:3

Голы: Ли Кан Ин, 7, Маюлу, 39, Бералдо, 52

Удаление: Рамос, 74

«Тулуза» – «Монако» – 2:2

Голы: Расселл-Роу, 61, Эмерсон, 90 – Тезе, 6, Камара, 18

«Лорьян» – «Страсбург» – 2:3

Голы: Кадиу, 26, Пажи, 54 (пен.) – Нанаси, 62, Аджей, 90+2 (автогол), Омобамиделе, 90+9

«Париж» – «Лилль» – 0:1

Гол: Фернандес-Падро, 26 (пен.)

Удаление: Ле-Мелу, 85

«Гавр» – «Мец» – 4:4

Голы: Саматта, 5, Кехта, 13, Зуауи, 52 (пен.), Дукуре, 61 – Квилитая, 9, Эн, 45+4 (пен.), 85, Пандоре, 54

«Ренн» – «Нант» – 2:1

Голы: Леполь, 8 (пен.), Ронжье, 90+2 – Ганаго, 40

«Марсель» – «Ницца» – 1:1

Голы: Хейбьерг, 66 – Вахи, 88 (пен.)

Турнирная таблица: