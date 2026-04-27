  4. Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура
27 апреля 2026, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2026, 21:46
272
0

Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура

С 22 по 26 апреля прошли матчи французской лиги

27 апреля 2026, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2026, 21:46
272
0
Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура
С 22 по 26 апреля были проведены матчи 31-го тура французской Лиги 1.

ПСЖ без особых проблем обыграл «Анже» на выезде, Илья Забарный отыграл весь матч – 3:0.

«Ланс» был близок к сенсационному разгрому в матче с «Брестом», но во втором тайме состоялся камбэк (3:3).

Украинец Роман Яремчук оформил первый дубль во Франции, а его «Лион» обыграл «Осер» – 3:2.

Лига 1. 31-й тур, 22-26 апреля

«Брест» – «Ланс» – 3:3

Голы: Гиндо, 7, Тусар, 24, Дина, 42 – Товен, 60, Сима, 64, Сен-Максимен, 90+4

«Лион» – «Осер» – 3:2

Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88

«Анже» – ПСЖ – 0:3

Голы: Ли Кан Ин, 7, Маюлу, 39, Бералдо, 52

Удаление: Рамос, 74

«Тулуза» – «Монако» – 2:2

Голы: Расселл-Роу, 61, Эмерсон, 90 – Тезе, 6, Камара, 18

«Лорьян» – «Страсбург» – 2:3

Голы: Кадиу, 26, Пажи, 54 (пен.) – Нанаси, 62, Аджей, 90+2 (автогол), Омобамиделе, 90+9

«Париж» – «Лилль» – 0:1

Гол: Фернандес-Падро, 26 (пен.)

Удаление: Ле-Мелу, 85

«Гавр» – «Мец» – 4:4

Голы: Саматта, 5, Кехта, 13, Зуауи, 52 (пен.), Дукуре, 61 – Квилитая, 9, Эн, 45+4 (пен.), 85, Пандоре, 54

«Ренн» – «Нант» – 2:1

Голы: Леполь, 8 (пен.), Ронжье, 90+2 – Ганаго, 40

«Марсель» – «Ницца» – 1:1

Голы: Хейбьерг, 66 – Вахи, 88 (пен.)

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 30 22 3 5 68 - 25 02.05.26 18:00 ПСЖ - Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ 69
2 Ланс 30 20 3 7 60 - 32 02.05.26 22:05 Ницца - Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс 63
3 Лион 31 17 6 8 48 - 32 03.05.26 21:45 Лион - Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако 57
4 Лилль 31 17 6 8 50 - 34 03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль 57
5 Ренн 31 16 8 7 54 - 42 03.05.26 21:45 Лион - Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец 56
6 Марсель 31 16 5 10 59 - 41 02.05.26 16:00 Нант - Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль 53
7 Монако 31 15 6 10 54 - 47 02.05.26 20:00 Мец - Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако 51
8 Страсбург 30 13 7 10 49 - 39 03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж 46
9 Лорьян 31 10 11 10 42 - 47 02.05.26 18:00 ПСЖ - Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян 41
10 Тулуза 31 10 8 13 43 - 44 03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян 38
11 Брест 30 10 8 12 41 - 47 03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест 38
12 ФК Париж 31 9 11 11 40 - 47 03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр 38
13 Анже 31 9 7 15 26 - 43 03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже 34
14 Гавр 31 6 13 12 29 - 42 03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр 31
15 Ницца 31 7 9 15 35 - 57 02.05.26 22:05 Ницца - Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ 30
16 Осер 31 5 10 16 27 - 42 03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест 25
17 Нант 31 4 8 19 26 - 51 02.05.26 16:00 Нант - Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант 20
18 Мец 31 3 7 21 31 - 70 02.05.26 20:00 Мец - Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец 16
События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Ронье (Ренн).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Игнатиус Ганаго (Нант), асcист Николя Козза.
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Эстебан Леполь (Ренн).
