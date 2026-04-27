Разгром ПСЖ, дубль Яремчука. Таблица чемпионата Франции после 31-го тура
С 22 по 26 апреля были проведены матчи 31-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ без особых проблем обыграл «Анже» на выезде, Илья Забарный отыграл весь матч – 3:0.
«Ланс» был близок к сенсационному разгрому в матче с «Брестом», но во втором тайме состоялся камбэк (3:3).
Украинец Роман Яремчук оформил первый дубль во Франции, а его «Лион» обыграл «Осер» – 3:2.
Лига 1. 31-й тур, 22-26 апреля
«Брест» – «Ланс» – 3:3
Голы: Гиндо, 7, Тусар, 24, Дина, 42 – Товен, 60, Сима, 64, Сен-Максимен, 90+4
«Лион» – «Осер» – 3:2
Голы: Яремчук, 19, 71, Толиссо, 66 – Диоманде, 35, Око, 88
«Анже» – ПСЖ – 0:3
Голы: Ли Кан Ин, 7, Маюлу, 39, Бералдо, 52
Удаление: Рамос, 74
«Тулуза» – «Монако» – 2:2
Голы: Расселл-Роу, 61, Эмерсон, 90 – Тезе, 6, Камара, 18
«Лорьян» – «Страсбург» – 2:3
Голы: Кадиу, 26, Пажи, 54 (пен.) – Нанаси, 62, Аджей, 90+2 (автогол), Омобамиделе, 90+9
«Париж» – «Лилль» – 0:1
Гол: Фернандес-Падро, 26 (пен.)
Удаление: Ле-Мелу, 85
«Гавр» – «Мец» – 4:4
Голы: Саматта, 5, Кехта, 13, Зуауи, 52 (пен.), Дукуре, 61 – Квилитая, 9, Эн, 45+4 (пен.), 85, Пандоре, 54
«Ренн» – «Нант» – 2:1
Голы: Леполь, 8 (пен.), Ронжье, 90+2 – Ганаго, 40
«Марсель» – «Ницца» – 1:1
Голы: Хейбьерг, 66 – Вахи, 88 (пен.)
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|68 - 25
|02.05.26 18:00 ПСЖ - Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ
|69
|2
|Ланс
|30
|20
|3
|7
|60 - 32
|02.05.26 22:05 Ницца - Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс
|63
|3
|Лион
|31
|17
|6
|8
|48 - 32
|03.05.26 21:45 Лион - Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако
|57
|4
|Лилль
|31
|17
|6
|8
|50 - 34
|03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль
|57
|5
|Ренн
|31
|16
|8
|7
|54 - 42
|03.05.26 21:45 Лион - Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец
|56
|6
|Марсель
|31
|16
|5
|10
|59 - 41
|02.05.26 16:00 Нант - Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль
|53
|7
|Монако
|31
|15
|6
|10
|54 - 47
|02.05.26 20:00 Мец - Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако
|51
|8
|Страсбург
|30
|13
|7
|10
|49 - 39
|03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж
|46
|9
|Лорьян
|31
|10
|11
|10
|42 - 47
|02.05.26 18:00 ПСЖ - Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян
|41
|10
|Тулуза
|31
|10
|8
|13
|43 - 44
|03.05.26 18:15 Страсбург - Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян
|38
|11
|Брест
|30
|10
|8
|12
|41 - 47
|03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест
|38
|12
|ФК Париж
|31
|9
|11
|11
|40 - 47
|03.05.26 18:15 ФК Париж - Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр
|38
|13
|Анже
|31
|9
|7
|15
|26 - 43
|03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже
|34
|14
|Гавр
|31
|6
|13
|12
|29 - 42
|03.05.26 16:00 Лилль - Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр
|31
|15
|Ницца
|31
|7
|9
|15
|35 - 57
|02.05.26 22:05 Ницца - Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ
|30
|16
|Осер
|31
|5
|10
|16
|27 - 42
|03.05.26 18:15 Осер - Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест
|25
|17
|Нант
|31
|4
|8
|19
|26 - 51
|02.05.26 16:00 Нант - Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант
|20
|18
|Мец
|31
|3
|7
|21
|31 - 70
|02.05.26 20:00 Мец - Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец
|16
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины
Клуб проинформировал болельщиков о билетах