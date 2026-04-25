  4. Тренер Кристал Пэлас собирался дать Ливерпулю забить гол в ответ
25 апреля 2026
Тренер Кристал Пэлас собирался дать Ливерпулю забить гол в ответ

Главный тренер «Кристал Пэлас» заявил, что позволил бы «Ливерпулю» забить в ответ при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

В субботу «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1, а гости единственный гол забили со скандалом. Даниэль Муньос направил мяч в ворота соперника над оставшимся лежать на газоне голкипером. Арбитр засчитал гол, а в Муньоса бросили мячом с трибун и обозвали обманщиком.

«Мы обсудили с четвертым арбитром, с Арне Слотом и Вирджилом ван Дейком что делать. Мы пересмотрели эпизод. Вратарь поднялся. Если бы он этого не сделал и его пришлось бы заменить, то «Ливерпуль» определенно мог бы забить в наши ворота, потому что тогда это была бы серьезная травма», – заявил главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

«Мяч попал к Даниэлю Муньосу, и вратарь поднял руку. Он этого не видел, или, по крайней мере, не сразу. Судья должен остановить игру, если считает, что это серьезная травма, но, как видите, вратарь остался на поле. Требовать от судьи остановки матча может быть очень опасно в будущем. Это было не так очевидно, но я думаю, в итоге это было правильное решение», – добавил тренер.

Ливерпуль Ливерпуль - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Оливер Гласнер Даниэль Муньос чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Sky Sports
Якби таке забив Конопля, Київ би смердів півроку 
