25 апреля «Эвертон» на последних минутах проиграл «Вест Хэму» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок на «Олимпийском стадионе» в Лондоне завершился победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

Решающий мяч забил Каллум Уилсон на 90+3-й минуте.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл весь матч, но не помог сдержать атаки соперника.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1

Голы: Соучек, 52, Уилсон, 90+3 – Дьюсбери-Холл, 88

