  4. Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Фиаско Миколенко и Ко. Видео голов и обзор матча
25.04.2026 17:00 – FT 2 : 1
25 апреля 2026, 22:22 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:25
Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Фиаско Миколенко и Ко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

25 апреля «Эвертон» на последних минутах проиграл «Вест Хэму» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок на «Олимпийском стадионе» в Лондоне завершился победой «молотобойцев» со счетом 2:1.

Решающий мяч забил Каллум Уилсон на 90+3-й минуте.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл весь матч, но не помог сдержать атаки соперника.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1

Голы: Соучек, 52, Уилсон, 90+3 – Дьюсбери-Холл, 88

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон), асcист Джеймс Тарковски.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
По теме:
Артета повторил рекорд Венгера в Арсенале
Арсенал – Ньюкасл – 1:0. Пушка от Эзе. Видео голов и обзор матча
Артета в десятый раз победил Ньюкасл. Больше страдала только одна команда
Андрей Витренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25 апреля 2026, 09:25 2
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона

Бухарестское «Динамо» не теряет надежды подписать Бленуце

Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25 апреля 2026, 04:32 4
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал

Тренер хочет, чтобы украинец покинул команду

Барселона и Бавария разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 25.04.2026, 22:19
Барселона и Бавария разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
Барселона и Бавария разошлись миром в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Футбол | 25.04.2026, 17:57
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Популярные новости
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 60
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
