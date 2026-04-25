Вест Хэм – Эвертон – 2:1. Фиаско Миколенко и Ко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги
25 апреля 2026, 22:22 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:25
25 апреля «Эвертон» на последних минутах проиграл «Вест Хэму» в 34-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок на «Олимпийском стадионе» в Лондоне завершился победой «молотобойцев» со счетом 2:1.
Решающий мяч забил Каллум Уилсон на 90+3-й минуте.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл весь матч, но не помог сдержать атаки соперника.
Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля
«Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1
Голы: Соучек, 52, Уилсон, 90+3 – Дьюсбери-Холл, 88
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон), асcист Джеймс Тарковски.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм), асcист Джаррод Боуэн.
