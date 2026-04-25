Победа без праздника. Тоттенхэм остался в зоне вылета, фиаско Эвертона

25 апреля «Тоттенхэм» одержал первую победу в Английской Премьер-лиге с 2025 года.

«Шпоры» под руководством Роберто Де Дзерби сумели дожать «Вулверхэмптон», который уже вылетел из Чемпионшипа.

Победу лондонцам принес португалец Жоау Пальинья, поразивший ворота на 82-й минуте.

Несмотря на положительный результат, «Тоттенхэм» остался в зоне вылета, и в этом «виноват» «Вест Хэм».

В параллельном матче «молотобойцы» вырвали три очка в противостоянии с «Эвертоном», за который все 90 минут отыграл украинец Виталий Миколенко.

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 25 апреля

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1

Голы: Соучек, 52, Уилсон, 90+3 – Дьюсбери-Холл, 88

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 0:1

Гол: Палинья, 82

Турнирная таблица: