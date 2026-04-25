В субботу, 25 апреля, состоялся матч 34-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».

Поединок проходил на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Матч получился довольно ровным, но вничью команды не разошлись: победу «шпорам» в конце встречи принес Жоау Палинья.

«Тоттенхэм» с 34 пунктами занимает 18-е место. «Вулверхэмптон» с 17 пунктами идет последним.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Вулверхэмптон – Тооттенхэм – 0:1

Гол: Палинья, 80

Видео голов и обзор матча: