В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон сложился поистине ужасно. За 33 игры Премьер-лиги коллективу удалось набрать только 17 очков, из-за чего он и находится на последнем, 20 месте общего зачета. Шансов спастись у «Вулвергхэмптона» уже нет – от безопасной зоны коллектив отстает уже на 16 зачетных пунктов.

В Кубке Англии клубу удалось одолеть только представителей Первой лиги (3-го по силе дивизиона) – «Гримсби» и «Шрусбери». Однако вот на стадии 1/8 «Вулвергемптон» со счетом 1:3 проиграл «Ливерпулю».

Тоттенхэм

Для «шпор» сезон тоже проходит совсем не просто. После 33 поединков чемпионата Англии на балансе команды есть только 31 балл, что позволяет ей находиться на 18 месте общего зачета. Хотя расстояние от безопасной зоны небольшое – всего 2 балла, однако это впервые за долгий период «Тоттенхэму» грозит понижение в классе. Кубок Англии лондонцы покинули еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Астон Вилли» со счетом 1:2.

В Лиге чемпионов англичане смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии коллектив с общим счетом 5:7 проиграл мадридскому «Атлетико».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество имеет «Вулверхэмптон». На балансе «волков» за этот отрезок есть 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

В каждом из 5 предыдущих матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2.5 гола.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге продолжается уже 15 поединков подряд.

В 8/10 последних играх «Тоттенхэма» во всех турнирах забивали более 2,5 гола

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.