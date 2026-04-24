Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.04.2026 17:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 апреля 2026, 19:48 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:55
38
0

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Для «волков» текущий сезон сложился поистине ужасно. За 33 игры Премьер-лиги коллективу удалось набрать только 17 очков, из-за чего он и находится на последнем, 20 месте общего зачета. Шансов спастись у «Вулвергхэмптона» уже нет – от безопасной зоны коллектив отстает уже на 16 зачетных пунктов.

В Кубке Англии клубу удалось одолеть только представителей Первой лиги (3-го по силе дивизиона) – «Гримсби» и «Шрусбери». Однако вот на стадии 1/8 «Вулвергемптон» со счетом 1:3 проиграл «Ливерпулю».

Для «шпор» сезон тоже проходит совсем не просто. После 33 поединков чемпионата Англии на балансе команды есть только 31 балл, что позволяет ей находиться на 18 месте общего зачета. Хотя расстояние от безопасной зоны небольшое – всего 2 балла, однако это впервые за долгий период «Тоттенхэму» грозит понижение в классе. Кубок Англии лондонцы покинули еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Астон Вилли» со счетом 1:2.

В Лиге чемпионов англичане смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако на этой стадии коллектив с общим счетом 5:7 проиграл мадридскому «Атлетико».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами неожиданно преимущество имеет «Вулверхэмптон». На балансе «волков» за этот отрезок есть 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • В каждом из 5 предыдущих матчей «Вулверхэмптона» было забито больше 2.5 гола.
  • Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге продолжается уже 15 поединков подряд.
  • В 8/10 последних играх «Тоттенхэма» во всех турнирах забивали более 2,5 гола

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем