  4. Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
24 апреля 2026, 19:43 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:48
Матч начнется 25 апреля в 17:00 по Киеву

В субботу, 25 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

В течение сезона коллектив долго не мог найти свою игру, однако в последних матчах результаты команды значительно улучшились. За 33 матча Премьер-лиги «Вест Хэму» удалось набрать 33 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета за 5 туров до завершения чемпионата невелико – 2 очка.

В Кубке Англии молотобойцы обыграли «КПР», "Бертон Альбион» и «Брентфорд», однако потерпели поражение в четвертьфинале в серии пенальти против «Лидса».

Команда Дэвида Моес в текущем сезоне выглядит очень мощно. После 33 матчей чемпионата Англии на балансе ирисок есть 47 баллов, благодаря чему они находятся на 10-й строчке турнирной таблицы. Но расстояние от топ-5 совсем не велико – всего 3 очка.

Кубок Англии «Эвертон» покинул еще на стадии 1/32 финала, проиграв в серии пенальти «Сандерленду».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Вест Хэм». На счету команды есть 2 победы, а еще 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия «Вест Хэма» длится уже 8 матчей подряд.
  • В каждом из 3-х предыдущих поединков «Эвертона» было забито больше 2.5 гола.
  • «Эвертон» набрал 25 очков за 17 выездных поединков этого сезона – 3-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.

