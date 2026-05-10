Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился воспоминаниями о периоде выступлений в Шотландии за «Рейнджерс» в 90-х годах.

Специалист вспомнил об атмосфере в британском футболе и сравнил футбольные культуры Англии и Шотландии, отметив их существенное различие.

«Шотландцы мне очень напоминают украинцев. Я некоторое время жил в Лондоне и хорошо почувствовал разницу. Англичане более закрытые, немного высокомерные, самоуверенные. Это как будто эта русская падаль. А шотландцы — более открытые, простые в общении, более искренние», — отметил Михайличенко.