Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Это просто какая-то падаль»
Бывший игрок киевлян – об англичанах и шотландцах
Бывший игрок и тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился воспоминаниями о периоде выступлений в Шотландии за «Рейнджерс» в 90-х годах.
Специалист вспомнил об атмосфере в британском футболе и сравнил футбольные культуры Англии и Шотландии, отметив их существенное различие.
«Шотландцы мне очень напоминают украинцев. Я некоторое время жил в Лондоне и хорошо почувствовал разницу. Англичане более закрытые, немного высокомерные, самоуверенные. Это как будто эта русская падаль. А шотландцы — более открытые, простые в общении, более искренние», — отметил Михайличенко.
