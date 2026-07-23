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  4. Легенда Динамо: «Блохин? Это просто случайность»
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 00:32 |
316
0

Легенда Динамо: «Блохин? Это просто случайность»

Михайличенко – о возрасте футболистов

23 июля 2026, 00:32 |
316
0
Легенда Динамо: «Блохин? Это просто случайность»
ФК Динамо. Алексей Михайличенко
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Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, почему современные футболисты способны поддерживать высокий уровень игры в гораздо более серьезном возрасте, чем это было раньше.

«Сейчас возраст футболистов значительно вырос, и это очень хорошо. В моё время 10–15 лет карьеры было мало. Только начинаешь что-то делать, оглядываешься – а уже нужно заканчивать.

Блохин играл до 38 лет, потому что находился в очень хорошей форме. Возможно, здесь сыграла роль и генетика. Но это случайность, а не система. Сейчас всё стало гораздо профессиональнее и системнее. Именно это позволяет футболистам дольше оставаться на высшем уровне», – сказал Михайличенко.

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Алексей Михайличенко Олег Блохин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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