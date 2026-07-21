ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо неожиданно нашел новую работу
Алексей Михайличенко трудоустроился в футзальном клубе Фантом
Легенда киевского Динамо Алексей Михайличенко неожиданно трудоустроился в киевском футзальном клубе Фантом. Об этом пишет пресс-служба клуба.
По официальной информации, специалист будет занимать должность советника президента по вопросам международного и спортивного сотрудничества.
«Уникальный опыт и признанный всеми авторитет Алексея Александровича обязательно поможет клубу с налаживанием всеукраинского и интернационального партнерства и покажет мощь и перспективу нашего проекта», – говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Фантом выиграл Первую лигу Украины по футзалу. Уже в новом сезоне киевский клуб сыграет в Экстра-лиге.
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