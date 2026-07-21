МИХАЙЛИЧЕНКО: «Роналду мешал сборной Португалии на ЧМ-2026»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о роли 41-летнего нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026.

– Как вам Роналду на этом чемпионате? Он больше мешал или помогал?

– Мешал. Он мешал не только на этом чемпионате мира. Мне кажется, что он уже несколько лет мешает. Давайте вспомним, как они выиграли [финал] Чемпионата Европы-2016 без Роналду, когда он получил травму.

Он показал всему миру, как быть профессионалом и что нужно делать, чтобы выступать на таком уровне – это уникально. У него очень хорошая карьера. Но шесть чемпионатов...

Командной игры [у сборной Португалии] не было. Очень много хороших игроков, команда очень сильная. Но, думаю, она сейчас входит лишь в пятерку лучших команд Европы, не больше.