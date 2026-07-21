МИХАЙЛИЧЕНКО: «Роналду мешал сборной Португалии на ЧМ-2026»
Криштиану должен был уйти из команды ещё несколько лет назад
Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о роли 41-летнего нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026.
– Как вам Роналду на этом чемпионате? Он больше мешал или помогал?
– Мешал. Он мешал не только на этом чемпионате мира. Мне кажется, что он уже несколько лет мешает. Давайте вспомним, как они выиграли [финал] Чемпионата Европы-2016 без Роналду, когда он получил травму.
Он показал всему миру, как быть профессионалом и что нужно делать, чтобы выступать на таком уровне – это уникально. У него очень хорошая карьера. Но шесть чемпионатов...
Командной игры [у сборной Португалии] не было. Очень много хороших игроков, команда очень сильная. Но, думаю, она сейчас входит лишь в пятерку лучших команд Европы, не больше.
Сборная Португалии выбыла из ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1). После этого Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок из ЕС – больше не легионер
Лидером стал Ламин Ямаль