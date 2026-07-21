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  4. МИХАЙЛИЧЕНКО: «Роналду мешал сборной Португалии на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
21 июля 2026, 16:05 |
589
3

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Роналду мешал сборной Португалии на ЧМ-2026»

Криштиану должен был уйти из команды ещё несколько лет назад

21 июля 2026, 16:05 |
589
3 Comments
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Роналду мешал сборной Португалии на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко высказался о роли 41-летнего нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026.

– Как вам Роналду на этом чемпионате? Он больше мешал или помогал?

– Мешал. Он мешал не только на этом чемпионате мира. Мне кажется, что он уже несколько лет мешает. Давайте вспомним, как они выиграли [финал] Чемпионата Европы-2016 без Роналду, когда он получил травму.

Он показал всему миру, как быть профессионалом и что нужно делать, чтобы выступать на таком уровне – это уникально. У него очень хорошая карьера. Но шесть чемпионатов...

Командной игры [у сборной Португалии] не было. Очень много хороших игроков, команда очень сильная. Но, думаю, она сейчас входит лишь в пятерку лучших команд Европы, не больше.

Сборная Португалии выбыла из ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1). После этого Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу Алексей Михайличенко
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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При условии, что соперник не слабее на голову-две.
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+1
Яка різниця, якщо вони грали проти Іспанії...Єдине, що вони могли зробити, то вийти в іншу сітку, щоб грати з іншими суперниками. Проти Іспанії вони б програли і з Роналду і без.
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0
Якби зайняли місце Колумбії, то я думаю мали б всі шанси дійти навіть до фіналу, по півфіналу мінімум.
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-1
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