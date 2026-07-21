«Так делают только трусы». Что говорили аргентинцы в перерыве финала ЧМ

Появилось видео из раздевалки сборной Аргентины, снятое в перерыве финального матча ЧМ-2026 против Испании (0:1).

При счёте 0:0 лидеры «Альбиселесте» пытались подбодрить партнёров по команде. Судя по всему, первым взял слово капитан команды Лионель Месси.

«Ребята, эй. Сохраняйте спокойствие, все, сохраняйте спокойствие. Это главное. Сохраняйте спокойствие, ребята, сохраняйте самообладание, оставайтесь спокойными. Давайте просто сосредоточимся на игре, хорошо? Сохраняйте спокойствие, забудьте обо всём, забудьте обо всём. Просто играйте, давайте просто сосредоточимся на игре, все, просто играйте, вперёд!», – сказал он.

После этого к футболистам обратился вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес.

«Давайте, ребята, с душой! Играть с душой — значит двигаться вперёд, а не назад — вперёд! Вперёд, вперёд, вперёд! Трусы играют назад, давайте двигаться вперёд. Три паса, и мы находим Лео, вот так мы строим игру», – отметил вратарь.

Впоследствии Месси добавил:

«Ребята, характер, все, характер! Мы демонстрировали его раньше, разве мы не покажем его сейчас!? Ну же! Характер, чтобы играть, давайте играть в наш футбол, давайте играть, давайте!».

Аргентина осталась в меньшинстве на 90+3 минуте встречи, после того как полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубый фол против соперника. Единственный гол в матче забил нападающий «Фурия Роха» Ферран Торрес в дополнительное время, на 106 минуте встречи.