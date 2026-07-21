ВИДЕО. В Мадриде жестоко избили фаната сборной Аргентины после финала ЧМ

После финала чемпионата мира – 2026 страсти бушевали не только на поле «МетЛайф Стэдиум» в американском Нью-Джерси, но и за тысячи километров от места событий.

После того как Испания обыграла Аргентину (1:0) и выиграла чемпионат мира, а футболисты обеих команд устроили стычки, болельщики сборных также начали выяснять отношения между собой. В сети распространяется видео из мадридского метро, где группа фанатов «фурии рохи» набросилась на мужчину в футболке «альбиселесте».

Болельщика Аргентины повалили на землю и начали избивать ногами. При этом некоторые очевидцы встали на его защиту и не позволили толпе расправиться с одиночкой. Что предшествовало инциденту, пока неизвестно.