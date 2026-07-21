Сборная Аргентины определилась с будущим Скалони после поражения на ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины сделает все возможное, чтобы сохранить на должности главного тренера Лионеля Скалони, который решил покинуть команду после чемпионата мира.

Южноамериканская команда дошла до финала турнира, где потерпела поражение от испанцев (0:1), пропустив гол от Феррана Торреса в экстра-таймах.

После финального свистка 48-летний специалист не сдержал эмоций, расплакался и сообщил, что в декабре, после истечения срока контракта покинет свою должность.

Аргентинские функционеры уверены, что Скалони изменит свое решение – ассоциация довольна работой тренера и не собирается прекращать с ним сотрудничество, несмотря на серебро ЧМ-2026.

Лионель возглавил сборную в августе 2018 года и с тех пор провел 104 матча во главе команды, в которых одержал 80 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.