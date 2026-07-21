Сборная Аргентины определилась с будущим Скалони после поражения на ЧМ-2026
Ассоциация футбола Аргентины планирует продлить сотрудничество с 48-летним специалистом
Ассоциация футбола Аргентины сделает все возможное, чтобы сохранить на должности главного тренера Лионеля Скалони, который решил покинуть команду после чемпионата мира.
Южноамериканская команда дошла до финала турнира, где потерпела поражение от испанцев (0:1), пропустив гол от Феррана Торреса в экстра-таймах.
После финального свистка 48-летний специалист не сдержал эмоций, расплакался и сообщил, что в декабре, после истечения срока контракта покинет свою должность.
Аргентинские функционеры уверены, что Скалони изменит свое решение – ассоциация довольна работой тренера и не собирается прекращать с ним сотрудничество, несмотря на серебро ЧМ-2026.
Лионель возглавил сборную в августе 2018 года и с тех пор провел 104 матча во главе команды, в которых одержал 80 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.
¿SCALONI SE VA DE LA SELECCIÓN? 🚨🇦🇷— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 20, 2026
La información de @caminocristiann sobre la continuidad del DT de la Selección Argentina luego de sus declaraciones post final del Mundial.
ℹ️ En AFA creen que se dejó llevar por la emoción del momento y confían en convencerlo para que se… pic.twitter.com/irwIuTMvhd
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