Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Легенда Динамо вывез футболистов Шахтера с территории Украины
Украина. Премьер лига
Легенда Динамо вывез футболистов Шахтера с территории Украины

Михайличенко рассказал о первых днях войны

ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Легенда «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о событиях первых дней полномасштабной войны и экстренной эвакуации иностранцев из лагеря «Шахтера».

«На второй день войны мне позвонили и сказали, что нужно помочь эвакуировать иностранцев «Шахтера», среди них был и де Пена.

«Киев был пуст, на блокпостах спрашивали, куда я еду. А россияне уже были в Буче и Ирпене. Там было около 30 человек – женщины, дети. Не было воды, подгузников, это был ужас», – сказал Михайличенко.

Ранее Алексей Михайличенко рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе.

По теме:
ФОТО. Беременная жена игрока сборной Украины показала сюрприз от любимого
Буковина – Динамо. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ТУРАН: «Невозможно ожидать высокого уровня после 16 часов автобусом»
Динамо Киев Алексей Михайличенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Футбол | 20 апреля 2026, 22:37 7
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба

Украинцы и англичане собираются посоревноваться за таланта академии «Атлетико Минейро»

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20 апреля 2026, 08:29 3
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Футбол | 20.04.2026, 07:00
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения
Футбол | 21.04.2026, 03:32
Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения
Забарному вынесли вердикт во Франции после сенсационного поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 3
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем