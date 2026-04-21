Легенда Динамо вывез футболистов Шахтера с территории Украины

Легенда «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал о событиях первых дней полномасштабной войны и экстренной эвакуации иностранцев из лагеря «Шахтера».

«На второй день войны мне позвонили и сказали, что нужно помочь эвакуировать иностранцев «Шахтера», среди них был и де Пена.

«Киев был пуст, на блокпостах спрашивали, куда я еду. А россияне уже были в Буче и Ирпене. Там было около 30 человек – женщины, дети. Не было воды, подгузников, это был ужас», – сказал Михайличенко.

Ранее Алексей Михайличенко рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе.