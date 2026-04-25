Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Жасмин Паолии не сумела одолеть Хейли Баптист в поединке третьего раунда
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 9) завершила выступления в одиночном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В третьем раунде итальянка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Хейли Баптист (WTA 32) за 1 час и 51 минуту.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Хейли Баптист (США) [30] – Жасмин Паолини (Италия) [8] – 7:5, 6:3
Это было третье очное противостояние. Баптист одержала вторую победу над Паолини.
Хейли в третий раз в карьере переиграла соперницу из топ-10 рейтинга WTA и во второй раз в 2026 году – в этом сезоне она одолела Элину Свитолину на кортах Майами.
Следующей оппоненткой Хейли будет 11-я сеяная Белинда Бенчич. Помимо Паолини, Баптист в Мадриде также прошла Кэйтлин Кеведо.
Паолини в столице Испании продолжит играть в парном разряде. Днем ранее Жасмин вместе с Сарой Эррани выиграли матч первого раунда у Надежды Киченок и Макото Ниномии.
