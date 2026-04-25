Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фламенго выкупил часть прав на игрока, который интересен Шахтеру
Бразилия
25 апреля 2026, 16:35
Фламенго выкупил часть прав на игрока, который интересен Шахтеру

«Стервятники» оформили на себя еще 20% экономических прав на Райана Роберту

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

Бразильский «Фламенго» увеличил за собой долю экономических прав на 18-летнего вингера Райана Роберту, интерес к которому проявляет «Шахтер».

Сообщается, что «стервятники» воспользовались опцией выкупа 20% прав на Роберту у «Атлетико Паранаэнсе», потратив на это около 260 тысяч евро.

Теперь «Фламенго» принадлежит 70% прав на Райана Роберту, а «Атлетико Паранаэнсе» – оставшиеся 30%.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отстранил Райана Роберту от работы с командой из-за нежелания футболиста подписывать новый контракт с клубом.

По теме:
Чемпионат U-19. Шахтер выиграл и сохранил +6 от Динамо, скоро матч лидеров
В МЛС знают, как подписать Салаха. Пойдут по пути Месси
Бражко прокомментировал свой сорванный трансфер с Динамо в Вулверхэмптон
Райан Роберту Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25 апреля 2026, 09:25 2
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона

Бухарестское «Динамо» не теряет надежды подписать Бленуце

Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Футбол | 24 апреля 2026, 19:38 19
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 

Соперником украинской команды может стать Польша

Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Стало известно, какой матч ПСЖ пропустит Забарный из-за дисквалификации
Футбол | 25.04.2026, 15:31
Стало известно, какой матч ПСЖ пропустит Забарный из-за дисквалификации
Стало известно, какой матч ПСЖ пропустит Забарный из-за дисквалификации
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
Футбол | 25.04.2026, 08:28
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 28
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 53
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 15
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем