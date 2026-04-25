Фламенго выкупил часть прав на игрока, который интересен Шахтеру
«Стервятники» оформили на себя еще 20% экономических прав на Райана Роберту
Бразильский «Фламенго» увеличил за собой долю экономических прав на 18-летнего вингера Райана Роберту, интерес к которому проявляет «Шахтер».
Сообщается, что «стервятники» воспользовались опцией выкупа 20% прав на Роберту у «Атлетико Паранаэнсе», потратив на это около 260 тысяч евро.
Теперь «Фламенго» принадлежит 70% прав на Райана Роберту, а «Атлетико Паранаэнсе» – оставшиеся 30%.
Ранее сообщалось, что «Фламенго» отстранил Райана Роберту от работы с командой из-за нежелания футболиста подписывать новый контракт с клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
