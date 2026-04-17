Шахтер провел переговоры по игроку. Могут предложить 8 млн евро
«Горняки» активно интересуются Райаном Роберту
Бразильские источники подтверждают информацию об интересе «Шахтера» к 18-летнему вингеру молодежной команды «Фламенго» Райану Роберту.
Паблик Sou Rubro-Negro De Coração сообщает, что представители донецкого клуба связывались с агентами игрока и даже рассматривали возможность сделать первоначальное предложение по игроку на 8 миллионов евро.
Также интерес к Роберту проявляют «Монако», «Бенфика», «Борнмут», «Брентфорд», «Фейеноорд» и московский цска.
Проблема «Фламенго» заключается в том, что этому клубу принадлежат только 50% экономических прав на Райана. Остальная половина находится в собственности «Атлетико Паранаэнсе». И хотя у «стервятников» есть опция на выкуп еще 20% прав на Райана Роберту, переговоры оцениваются как весьма непростые.
Контракт Райана Роберту с «Фламенго» действует до марта 2027 года и в ближайшее время ожидается, что агенты игрока проведут встречу с боссами «стервятников», чтобы прояснить ситуацию относительно будущего футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
