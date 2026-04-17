Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер провел переговоры по игроку. Могут предложить 8 млн евро
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 18:54 |
Бразильские источники подтверждают информацию об интересе «Шахтера» к 18-летнему вингеру молодежной команды «Фламенго» Райану Роберту.

Паблик Sou Rubro-Negro De Coração сообщает, что представители донецкого клуба связывались с агентами игрока и даже рассматривали возможность сделать первоначальное предложение по игроку на 8 миллионов евро.

Также интерес к Роберту проявляют «Монако», «Бенфика», «Борнмут», «Брентфорд», «Фейеноорд» и московский цска.

Проблема «Фламенго» заключается в том, что этому клубу принадлежат только 50% экономических прав на Райана. Остальная половина находится в собственности «Атлетико Паранаэнсе». И хотя у «стервятников» есть опция на выкуп еще 20% прав на Райана Роберту, переговоры оцениваются как весьма непростые.

Контракт Райана Роберту с «Фламенго» действует до марта 2027 года и в ближайшее время ожидается, что агенты игрока проведут встречу с боссами «стервятников», чтобы прояснить ситуацию относительно будущего футболиста.

По теме:
Шахтер Донецк Фламенго трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем