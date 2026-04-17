Шахтер обратил внимание на еще одного бразильца. Это вундеркинд Фламенго

17 апреля 2026, 18:04 |
1083
2

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберту

«Шахтер» продолжает активно мониторить бразильский рынок талантов, и ныне в поле зрения «горняков» угодил 18-летний вингер юношеской команды «Фламенго» Райан Роберту.

Футболист удивляет всех результативной и яркой игрой в Кубке Либертадорес U-20, где в 5 матчах отличился 4 результативными действиями (3 гола и 1 ассист).

В то же время руководство «Фламенго» никак не может договориться со своим вундеркиндом о продлении контракта, который истекает в марте следующего года.

Пока «Шахтер» не делал каких-либо шагов в вопросе подписания Райана Роберту, а избрал тактику стратегического выжидания. «Горняки» хотят понять, чем завершаться контрактные переговоры Роберту со «стервятниками», после чего могут попробовать договориться с футболистом о предварительном контракте, избегая необходимости платить трансферную компенсацию.

В контракте Роберту есть клаусула в размере 50 миллионов евро, однако она вряд ли является актуальной, если футболист не продлит трудовое соглашение с «Фламенго».

К слову, «Шахтер» не является единственным клубом из Европы, который присматривается к Райану Роберту. Однако названия других претендентов на футболиста источник не раскрывает.

Райан Роберту является воспитанником академии «Фламенго», за первую команду которого провел 2 официальных матча (30 минут).

Алексей Сливченко Источник: Antenados no Futebol
Комментарии 2
Это уже близко к шизофрении. Переименуйтесь в клюб Генералов песчаных карьеров и включайтесь в чемпионат штата Рио. Вам самое там место.
Напомнил Виллиана
