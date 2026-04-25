Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 13:37
Президент Металлиста 1925: «Поняли, что вылет – это очень классно для нас»

Президент харьковского Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, как он пережил вылет харьковского клуба в Первую лигу Украины по итогам сезона 2023/24.

– Как вы переживали вылет из УПЛ?

– В целом нормально. Слава богу, что есть партнеры и коллеги, придающие оптимизм. Не так давно произошли достаточно большие перемены в нашем клубе. У нас появился новый президент Богдан Бойко. У нас была такая ситуация, что мы в некоторых случаях я его поддерживал, когда у него опускались руки, а в некоторых случаях он меня и в каком-то смысле, в каком-то смысле это произошел win-win.

То есть, конечно, что неприятно, но я вообще такой стрессоустойчивый человек. Меня как-то так загрузить, чтобы у меня упало очень сильно настроение, надолго почти невозможно.

Поэтому попечалились пару дней и поняли, что это позитив на самом деле. мы поняли, что для нас это очень классно с точки зрения того, что мы можем перезагрузить клуб, не отвлекаясь на серьезную борьбу в Премьер-лиге.

И если посмотреть, то мы, в принципе, за этот период мы изменили полностью менеджмент, мы изменили очень целый ряд подходов, построили наши собственные тренировочные поля, усилили молодежные команды, усилили академию. Ну, короче, мы проделали много работы. И я думаю, что сделать эту работу во время выступлений в Премьер-лиге было бы почти невозможно. Или возможно, но заняло бы больше времени. Я думаю, что сегодня «Металлист 1925» самый сильный за всю его историю существования.

Потому одни плюсы. Я вообще стараюсь в вещах, в которых многие видят какой-то негатив... Я вижу стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, – сказал Носов.

Сейчас Металлист 1925 уже успел вернуться в элиту украинского футбола. В этом сезоне команда Младена Бартулович занимает 4 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.

По теме:
ШАБАНОВ: «Хорошо, что есть следующий матч, и мы еще боремся за еврокубки»
Вторая лига. Матчи 25 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прикарпатье – ЮКСА, Пробой – Металлург, Металлист – Феникс. Смотреть LIVE
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал
Футбол | 25 апреля 2026, 09:14 3
«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал
«Очень стыдно». Лунин удивил заявлением после безумного матча за Реал

Анатолий опубликовал пост в Instagram

Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги
Футбол | 24 апреля 2026, 15:21 1
Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги
Травма Ямаля и философский камень Бордаласа. Обзор 32 тура Ла Лиги

«Барселона» победила, но её шансы на трофей уменьшились

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Футбол | 25.04.2026, 13:13
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Нико О’Райли: неожиданный лидер Манчестер Сити в борьбе за трофеи
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25.04.2026, 07:24
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Популярные новости
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 15
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
23.04.2026, 20:27 2
Бокс
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
Рой ДЖОНС: «Думаю, что он не готов к этому бою»
23.04.2026, 19:27 1
Бокс
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 6
Бокс
