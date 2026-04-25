Президент Металлиста 1925: «Поняли, что вылет – это очень классно для нас»

Президент харьковского Металлиста 1925 Владимир Носов рассказал, как он пережил вылет харьковского клуба в Первую лигу Украины по итогам сезона 2023/24.

– Как вы переживали вылет из УПЛ?

– В целом нормально. Слава богу, что есть партнеры и коллеги, придающие оптимизм. Не так давно произошли достаточно большие перемены в нашем клубе. У нас появился новый президент Богдан Бойко. У нас была такая ситуация, что мы в некоторых случаях я его поддерживал, когда у него опускались руки, а в некоторых случаях он меня и в каком-то смысле, в каком-то смысле это произошел win-win.

То есть, конечно, что неприятно, но я вообще такой стрессоустойчивый человек. Меня как-то так загрузить, чтобы у меня упало очень сильно настроение, надолго почти невозможно.

Поэтому попечалились пару дней и поняли, что это позитив на самом деле. мы поняли, что для нас это очень классно с точки зрения того, что мы можем перезагрузить клуб, не отвлекаясь на серьезную борьбу в Премьер-лиге.

И если посмотреть, то мы, в принципе, за этот период мы изменили полностью менеджмент, мы изменили очень целый ряд подходов, построили наши собственные тренировочные поля, усилили молодежные команды, усилили академию. Ну, короче, мы проделали много работы. И я думаю, что сделать эту работу во время выступлений в Премьер-лиге было бы почти невозможно. Или возможно, но заняло бы больше времени. Я думаю, что сегодня «Металлист 1925» самый сильный за всю его историю существования.

Потому одни плюсы. Я вообще стараюсь в вещах, в которых многие видят какой-то негатив... Я вижу стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, – сказал Носов.

Сейчас Металлист 1925 уже успел вернуться в элиту украинского футбола. В этом сезоне команда Младена Бартулович занимает 4 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 44 турнирных балла после 24 сыгранных матчей.