24 апреля 2026, 09:29 | Обновлено 24 апреля 2026, 10:01
Металлист 1925 может сменить название. Известно, на какое

Клуб готовится к переменам

ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» может претерпеть серьезные изменения уже в ближайшее время — речь идет как о смене названия, так и о создании нового клубного проекта.

По имеющейся информации, в настоящее время зарегистрировано сразу два новых юридических лица – ФСК «Харьков» и ПФК «Харьков». При этом руководителем обеих структур числится Михаил Джунь, который ранее был связан с другими компаниями вместе с президентом клуба Богданом Бойко.

Кроме того, ООО «Металлист 1925» подало заявки на регистрацию торговых марок с названиями «ПФК Харьков» и «СФК Харьков», что может свидетельствовать о подготовке к ребрендингу или запуску альтернативного проекта.

Среди возможных сценариев — полная смена юридического лица с новым названием уже со следующего сезона. Другой вариант — создание отдельного клуба, который стартует из низших дивизионов, в частности из Второй лиги, но в перспективе сможет претендовать на выход в украинскую Премьер-лигу.

Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
Бред. Еще эту команду не довели до еврокубков, а уже новое запускают.
як би оте воно не називалось,
його все одно завжди буде дрюкати Чернігів.))
МКГ - кращої назви не придумаєш... 
Харків як би не називався, завжди буде дрюкати динамо
