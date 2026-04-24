Металлисту 1925 пояснили, как фиаско с Черниговом повлияет на их матч с ЛНЗ

Бывший полузащитник Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от центрального матча 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ встретится с харьковским Металлистом 1925.

– В борьбе за чемпионство пока еще многое зависит и от ЛНЗ, который сыграет с неудачником 1/2 Кубка Украины. Сможет ли «Металлист 1925» прийти в себя после такого шока?

– Непросто будет, это точно. Всем досадно проигрывать в полуфинале национального кубка, а если соперник еще ниже по уровню, то тем более. В футболе бывает, когда при большом преимуществе мяч упорно не идет в ворота. Как бы то ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание претендовать на что-то серьезное в чемпионате. А харьковчане имеют неплохой шанс попасть в тройку призеров.

А ЛНС после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что вчера клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего основания. Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, одержавшие минимальную победу. Счет? 1:0, – сказал Дмитрий.

Буквально накануне Металлист 1925 потерпел настоящее фиаско в мате против ФК Чернигов, не сумев пробиться в финал Кубка Украины. Коуч харьковской команды назвал это поражение самым большим шоком в этой тренерской карьере.