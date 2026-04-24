Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлисту 1925 пояснили, как фиаско с Черниговом повлияет на их матч с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 08:28 |
ФК ЛНЗ

Бывший полузащитник Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от центрального матча 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ встретится с харьковским Металлистом 1925.

– В борьбе за чемпионство пока еще многое зависит и от ЛНЗ, который сыграет с неудачником 1/2 Кубка Украины. Сможет ли «Металлист 1925» прийти в себя после такого шока?

– Непросто будет, это точно. Всем досадно проигрывать в полуфинале национального кубка, а если соперник еще ниже по уровню, то тем более. В футболе бывает, когда при большом преимуществе мяч упорно не идет в ворота. Как бы то ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание претендовать на что-то серьезное в чемпионате. А харьковчане имеют неплохой шанс попасть в тройку призеров.

А ЛНС после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более что вчера клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего основания. Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, одержавшие минимальную победу. Счет? 1:0, – сказал Дмитрий.

Буквально накануне Металлист 1925 потерпел настоящее фиаско в мате против ФК Чернигов, не сумев пробиться в финал Кубка Украины. Коуч харьковской команды назвал это поражение самым большим шоком в этой тренерской карьере.

По теме:
Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины
«Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ
Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб
Дмитрий Хомченовский ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ - Металлист 1925
Олег Вахоцкий
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии
Футбол | 24 апреля 2026, 00:29 0
Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии
Джокеры овертайма. Штутгарт и Фрайбург определили финалиста Кубка Германии

«Бавария» узнала своего соперника в битве за трофей

Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала
Футбол | 24 апреля 2026, 07:42 0
Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала
Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала

У сына Реброва был день рождения

ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23.04.2026, 10:14
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
Теренс КРОУФОРД: «Ты недостаточно большая звезда в боксе, боя не будет»
23.04.2026, 05:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 27
Футбол
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 27
Футбол
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем