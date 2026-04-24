«Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ

Сегодня, 24 апреля в украинской Премьер-лиге стартует 25-й тур, в котором центральным матчем будет поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Металлистом 1925». Об этой встрече и не только сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Зари», «Кривбасса» и сборной Украины Дмитрий Хомченовский.

– Дмитрий, после победы над «Зарей» чемпионские амбиции «Шахтера» стали просматриваться еще больше?

– Конечно. Отрыв составляет уже шесть очков, а осталось сыграть всего шесть матчей. Посмотрим, как будет дальше, но сейчас «Шахтер» безусловный фаворит.

– Что должно произойти, чтобы этого не случилось?/

– Потеря «горняками» очков (улыбается). Впереди у команды Арды Турана сложные матчи в Лиге конференций против «Кристал Пэлас», которые 100 процентов будут изнурительными. А вообще за 15 дней им необходимо провести пять поединков. Сложно сказать, смогут ли донетчане пройти такой график без очковых потерь. Сейчас «Шахтер» приложил максимум усилий, чтобы сделать задел перед конкурентами в чемпионате.

– В ближайшем туре подопечные Арды Турана сыграют с «Кудровкой». У новичка Премьер-лиги есть шансы на положительный результат?

– Тяжело будет, если вообще реально. Не в обиду «Кудровке», но, на мой взгляд, максимум, на что она может рассчитывать, так это на ничью. Но я почему-то в это не верю.

УПЛ. Металлист 1925 – ЛНЗ

– В чемпионской гонке пока еще много зависит и от ЛНЗ, который встретится с неудачником 1/2-й Кубка Украины. «Металлисту 1925» будет сложно прийти в себя после такой шока?

– Не просто, так точно. Всем обидно проигрывать в полуфинале национального кубка, а когда соперник еще и ниже уровнем, так и подавно. В футболе бывает, когда при подавляющем преимуществе мяч упорно не идет в ворота. Как бы там ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание на что-то серьезное претендовать в чемпионате. А харьковчане имеют там неплохой шанс попасть в тройку призеров.

А ЛНЗ после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что вчера клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего образования. Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, которые добудут минимальную победу. Счет? 1:0.

– Не чужой для тебя «Кривбасс» сыграет с «Динамо». Это последний шанс для криворожан зацепиться за пятерку?

– «Кривбасс» – веселая команда. Они могут создать проблемы любому сопернику. Теоретически криворожане могут побороться, но у них довольно сложный график – «Динамо», «Карпаты», «Шахтер». Все-таки, думаю, что подопечные Патрика ван Леувена выше шестого места не поднимутся.

– «Динамо» все бросит на завоевание Кубка Украины или киевляне попытаются зайти в тройку?

– Считаю, что к финалу турнира будет понятно, на что киевляне смогут рассчитывать в УПЛ, так как решающий матч состоится перед последним туром чемпионата. В любом случае, «Динамо» есть «Динамо». Если у них будет хоть теоретический шанс подняться выше в турнирной таблице, они будут за него цепляться.

– Кстати, о Кубке Украины. Динамовцам в какой-то степени теперь будут легче выиграть трофей?

– С одной стороны, да. Но финал турнира, это непредсказуемо, даже, если на бумаге есть явный фаворит. «Чернигов» показал, как он умеет обороняться практически весь матч в меньшинстве, плюс фарт. Хотя, конечно, сложно представить, чтобы в решающем матче середняк Первой лиги выиграл у гранда отечественного футбола.

УПЛ. Шахтер – Кудровка

– Как, твой взгляд, будет выглядеть итоговая тройка УПЛ?

– Наш чемпионат отличается непредсказуемостью. Однако, учитывая, что у ЛНЗ, а тем более у «Шахтера» есть очковый запас, то спрогнозирую, что первые две команды останутся такими же, как и сейчас. А вот за третье место борьба между «Полесьем», «Металлистом 1925» и «Динамо» будет идти, думаю, до последнего тура. Хотя многое может проясниться после матчей ЛНЗ – «Металлист 1925» (25-й тур), «Металлист 1925» – «Полесье» (26-й тур), «Шахтер» – «Динамо» (26-й тур) и «ЛНЗ» – «Динамо» (27-й тур).

– «Александрия» и «Полтава» еще имеют шанс на спасение?

– Полтавчанам уже точно нужно готовиться к понижению в классе. «Александрия»? Восемь очков до спасения. И это отставание необходимо отыграть за шесть туров. Возможно, маленькая надежда у александрийцев есть, но я все-таки, думаю, что им не удастся выбраться.

– А кто, на твой взгляд, окажется в зоне переходных матчей?

– Здесь четыре претендента – «Оболонь», «Эпицентр», «Кудровка» и «Рух». Возможно, чуть лучше шансы у «Оболони», у которой есть пятиочковый гандикап перед 13-м местом, но график матчей у них очень сложный. В соперниках значатся «Полесье», «Шахтер», ЛНЗ, а также два лобовых поединка, с «Эпицентром» и «Кудровкой».

Поэтому и в этом споре не все так однозначно. Интрига живет, а значит, нас ждет захватывающая концовка сезона в Украине.

УПЛ. 25-й тур

24.04.26

«Колос» – «Полтава» – 15:30

25.04.26

«Рух» – «Карпаты» – 18:00

26.04.26

«Кривбасс» – «Динамо» – 13:00

ЛНЗ – «Металлист 1925» – 15:30

«Кудровка» – «Шахтер» – 18:00

«Полесье» – «Оболонь» – 18:00

27.04.26

«Эпицентр» – «Александрия» – 13:00

«Заря» – «Верес» – 15:30

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 24-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 24 17 6 1 56 - 15 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 57 2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51 3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46 4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44 5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44 6 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40 7 Колос Ковалевка 24 9 10 5 22 - 21 24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 37 8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33 9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32 10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29 11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26 12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24 13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21 14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20 15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12 16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11 Полная таблица