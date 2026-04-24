«Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ
Дмитрий Хомченовский верит, что интрига в чемпионате будет держаться до последнего игрового дня
Сегодня, 24 апреля в украинской Премьер-лиге стартует 25-й тур, в котором центральным матчем будет поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Металлистом 1925». Об этой встрече и не только сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Зари», «Кривбасса» и сборной Украины Дмитрий Хомченовский.
– Дмитрий, после победы над «Зарей» чемпионские амбиции «Шахтера» стали просматриваться еще больше?
– Конечно. Отрыв составляет уже шесть очков, а осталось сыграть всего шесть матчей. Посмотрим, как будет дальше, но сейчас «Шахтер» безусловный фаворит.
– Что должно произойти, чтобы этого не случилось?/
– Потеря «горняками» очков (улыбается). Впереди у команды Арды Турана сложные матчи в Лиге конференций против «Кристал Пэлас», которые 100 процентов будут изнурительными. А вообще за 15 дней им необходимо провести пять поединков. Сложно сказать, смогут ли донетчане пройти такой график без очковых потерь. Сейчас «Шахтер» приложил максимум усилий, чтобы сделать задел перед конкурентами в чемпионате.
– В ближайшем туре подопечные Арды Турана сыграют с «Кудровкой». У новичка Премьер-лиги есть шансы на положительный результат?
– Тяжело будет, если вообще реально. Не в обиду «Кудровке», но, на мой взгляд, максимум, на что она может рассчитывать, так это на ничью. Но я почему-то в это не верю.
– В чемпионской гонке пока еще много зависит и от ЛНЗ, который встретится с неудачником 1/2-й Кубка Украины. «Металлисту 1925» будет сложно прийти в себя после такой шока?
– Не просто, так точно. Всем обидно проигрывать в полуфинале национального кубка, а когда соперник еще и ниже уровнем, так и подавно. В футболе бывает, когда при подавляющем преимуществе мяч упорно не идет в ворота. Как бы там ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание на что-то серьезное претендовать в чемпионате. А харьковчане имеют там неплохой шанс попасть в тройку призеров.
А ЛНЗ после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что вчера клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего образования. Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, которые добудут минимальную победу. Счет? 1:0.
– Не чужой для тебя «Кривбасс» сыграет с «Динамо». Это последний шанс для криворожан зацепиться за пятерку?
– «Кривбасс» – веселая команда. Они могут создать проблемы любому сопернику. Теоретически криворожане могут побороться, но у них довольно сложный график – «Динамо», «Карпаты», «Шахтер». Все-таки, думаю, что подопечные Патрика ван Леувена выше шестого места не поднимутся.
– «Динамо» все бросит на завоевание Кубка Украины или киевляне попытаются зайти в тройку?
– Считаю, что к финалу турнира будет понятно, на что киевляне смогут рассчитывать в УПЛ, так как решающий матч состоится перед последним туром чемпионата. В любом случае, «Динамо» есть «Динамо». Если у них будет хоть теоретический шанс подняться выше в турнирной таблице, они будут за него цепляться.
– Кстати, о Кубке Украины. Динамовцам в какой-то степени теперь будут легче выиграть трофей?
– С одной стороны, да. Но финал турнира, это непредсказуемо, даже, если на бумаге есть явный фаворит. «Чернигов» показал, как он умеет обороняться практически весь матч в меньшинстве, плюс фарт. Хотя, конечно, сложно представить, чтобы в решающем матче середняк Первой лиги выиграл у гранда отечественного футбола.
– Как, твой взгляд, будет выглядеть итоговая тройка УПЛ?
– Наш чемпионат отличается непредсказуемостью. Однако, учитывая, что у ЛНЗ, а тем более у «Шахтера» есть очковый запас, то спрогнозирую, что первые две команды останутся такими же, как и сейчас. А вот за третье место борьба между «Полесьем», «Металлистом 1925» и «Динамо» будет идти, думаю, до последнего тура. Хотя многое может проясниться после матчей ЛНЗ – «Металлист 1925» (25-й тур), «Металлист 1925» – «Полесье» (26-й тур), «Шахтер» – «Динамо» (26-й тур) и «ЛНЗ» – «Динамо» (27-й тур).
– «Александрия» и «Полтава» еще имеют шанс на спасение?
– Полтавчанам уже точно нужно готовиться к понижению в классе. «Александрия»? Восемь очков до спасения. И это отставание необходимо отыграть за шесть туров. Возможно, маленькая надежда у александрийцев есть, но я все-таки, думаю, что им не удастся выбраться.
– А кто, на твой взгляд, окажется в зоне переходных матчей?
– Здесь четыре претендента – «Оболонь», «Эпицентр», «Кудровка» и «Рух». Возможно, чуть лучше шансы у «Оболони», у которой есть пятиочковый гандикап перед 13-м местом, но график матчей у них очень сложный. В соперниках значатся «Полесье», «Шахтер», ЛНЗ, а также два лобовых поединка, с «Эпицентром» и «Кудровкой».
Поэтому и в этом споре не все так однозначно. Интрига живет, а значит, нас ждет захватывающая концовка сезона в Украине.
УПЛ. 25-й тур
24.04.26
«Колос» – «Полтава» – 15:30
25.04.26
«Рух» – «Карпаты» – 18:00
26.04.26
«Кривбасс» – «Динамо» – 13:00
ЛНЗ – «Металлист 1925» – 15:30
«Кудровка» – «Шахтер» – 18:00
«Полесье» – «Оболонь» – 18:00
27.04.26
«Эпицентр» – «Александрия» – 13:00
«Заря» – «Верес» – 15:30
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 24-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|24
|17
|6
|1
|56 - 15
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925
|57
|2
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 - 15
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|51
|3
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 - 16
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|46
|4
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 - 13
|26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|44
|5
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|6
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс
|40
|7
|Колос Ковалевка
|24
|9
|10
|5
|22 - 21
|24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|37
|8
|Карпаты Львов
|24
|8
|9
|7
|32 - 26
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|33
|9
|Заря
|24
|8
|8
|8
|33 - 32
|27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|24
|5
|6
|13
|25 - 39
|26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|21
|14
|Рух Львов
|24
|6
|2
|16
|17 - 39
|25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
У сына Реброва был день рождения
Клуб отказался продавать Пономаренко