  4. «Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 07:50 |
848
0

«Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ

Дмитрий Хомченовский верит, что интрига в чемпионате будет держаться до последнего игрового дня

24 апреля 2026, 07:50 |
848
0
«Динамо сделает все, чтобы зацепиться за медали». Эксперт – о 25-м туре УПЛ
Динамо. Динамо – Кривбасс

Сегодня, 24 апреля в украинской Премьер-лиге стартует 25-й тур, в котором центральным матчем будет поединок в Черкассах между ЛНЗ и «Металлистом 1925». Об этой встрече и не только сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «Зари», «Кривбасса» и сборной Украины Дмитрий Хомченовский.

– Дмитрий, после победы над «Зарей» чемпионские амбиции «Шахтера» стали просматриваться еще больше?
– Конечно. Отрыв составляет уже шесть очков, а осталось сыграть всего шесть матчей. Посмотрим, как будет дальше, но сейчас «Шахтер» безусловный фаворит.

– Что должно произойти, чтобы этого не случилось?/
– Потеря «горняками» очков (улыбается). Впереди у команды Арды Турана сложные матчи в Лиге конференций против «Кристал Пэлас», которые 100 процентов будут изнурительными. А вообще за 15 дней им необходимо провести пять поединков. Сложно сказать, смогут ли донетчане пройти такой график без очковых потерь. Сейчас «Шахтер» приложил максимум усилий, чтобы сделать задел перед конкурентами в чемпионате.

– В ближайшем туре подопечные Арды Турана сыграют с «Кудровкой». У новичка Премьер-лиги есть шансы на положительный результат?
– Тяжело будет, если вообще реально. Не в обиду «Кудровке», но, на мой взгляд, максимум, на что она может рассчитывать, так это на ничью. Но я почему-то в это не верю.

УПЛ. Металлист 1925 – ЛНЗ

– В чемпионской гонке пока еще много зависит и от ЛНЗ, который встретится с неудачником 1/2-й Кубка Украины. «Металлисту 1925» будет сложно прийти в себя после такой шока?
– Не просто, так точно. Всем обидно проигрывать в полуфинале национального кубка, а когда соперник еще и ниже уровнем, так и подавно. В футболе бывает, когда при подавляющем преимуществе мяч упорно не идет в ворота. Как бы там ни было, но эту неудачу нужно быстрее забыть, если есть желание на что-то серьезное претендовать в чемпионате. А харьковчане имеют там неплохой шанс попасть в тройку призеров.

А ЛНЗ после осечки в матче с «Колосом» сделает все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Тем более, что вчера клуб праздновал 10-летний юбилей со дня своего образования. Я думаю, что в Черкассах будет серьезная битва. Предположу, что в этом противостоянии сильнее окажутся хозяева, которые добудут минимальную победу. Счет? 1:0.

– Не чужой для тебя «Кривбасс» сыграет с «Динамо». Это последний шанс для криворожан зацепиться за пятерку?
– «Кривбасс» – веселая команда. Они могут создать проблемы любому сопернику. Теоретически криворожане могут побороться, но у них довольно сложный график – «Динамо», «Карпаты», «Шахтер». Все-таки, думаю, что подопечные Патрика ван Леувена выше шестого места не поднимутся.

– «Динамо» все бросит на завоевание Кубка Украины или киевляне попытаются зайти в тройку?
– Считаю, что к финалу турнира будет понятно, на что киевляне смогут рассчитывать в УПЛ, так как решающий матч состоится перед последним туром чемпионата. В любом случае, «Динамо» есть «Динамо». Если у них будет хоть теоретический шанс подняться выше в турнирной таблице, они будут за него цепляться.

– Кстати, о Кубке Украины. Динамовцам в какой-то степени теперь будут легче выиграть трофей?
– С одной стороны, да. Но финал турнира, это непредсказуемо, даже, если на бумаге есть явный фаворит. «Чернигов» показал, как он умеет обороняться практически весь матч в меньшинстве, плюс фарт. Хотя, конечно, сложно представить, чтобы в решающем матче середняк Первой лиги выиграл у гранда отечественного футбола.

УПЛ. Шахтер – Кудровка

– Как, твой взгляд, будет выглядеть итоговая тройка УПЛ?
– Наш чемпионат отличается непредсказуемостью. Однако, учитывая, что у ЛНЗ, а тем более у «Шахтера» есть очковый запас, то спрогнозирую, что первые две команды останутся такими же, как и сейчас. А вот за третье место борьба между «Полесьем», «Металлистом 1925» и «Динамо» будет идти, думаю, до последнего тура. Хотя многое может проясниться после матчей ЛНЗ – «Металлист 1925» (25-й тур), «Металлист 1925» – «Полесье» (26-й тур), «Шахтер» – «Динамо» (26-й тур) и «ЛНЗ» – «Динамо» (27-й тур).

– «Александрия» и «Полтава» еще имеют шанс на спасение?
– Полтавчанам уже точно нужно готовиться к понижению в классе. «Александрия»? Восемь очков до спасения. И это отставание необходимо отыграть за шесть туров. Возможно, маленькая надежда у александрийцев есть, но я все-таки, думаю, что им не удастся выбраться.

– А кто, на твой взгляд, окажется в зоне переходных матчей?
– Здесь четыре претендента – «Оболонь», «Эпицентр», «Кудровка» и «Рух». Возможно, чуть лучше шансы у «Оболони», у которой есть пятиочковый гандикап перед 13-м местом, но график матчей у них очень сложный. В соперниках значатся «Полесье», «Шахтер», ЛНЗ, а также два лобовых поединка, с «Эпицентром» и «Кудровкой».

Поэтому и в этом споре не все так однозначно. Интрига живет, а значит, нас ждет захватывающая концовка сезона в Украине.

УПЛ. 25-й тур

24.04.26

«Колос» – «Полтава» – 15:30

25.04.26

«Рух» – «Карпаты» – 18:00

26.04.26

«Кривбасс» – «Динамо» – 13:00

ЛНЗ – «Металлист 1925» – 15:30

«Кудровка» – «Шахтер» – 18:00

«Полесье» – «Оболонь» – 18:00

27.04.26

«Эпицентр» – «Александрия» – 13:00

«Заря» – «Верес» – 15:30

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 24-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 24 17 6 1 56 - 15 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 57
2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51
3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46
4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44
5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
6 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40
7 Колос Ковалевка 24 9 10 5 22 - 21 24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 37
8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33
9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21
14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 24.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11
По теме:
Лидер Шахтера обратился к Реброву после его ухода со сборной Украины
Металлисту 1925 пояснили, как фиаско с Черниговом повлияет на их матч с ЛНЗ
Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала
Футбол | 24 апреля 2026, 07:42 0
Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала
Реброва уволили из сборной в особенный день. Жена отреагировала

У сына Реброва был день рождения

Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Футбол | 23 апреля 2026, 22:47 13
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро

Клуб отказался продавать Пономаренко

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23.04.2026, 10:14
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Энрике заговорил о Забарном, который дисквалифицирован на следующую игру
Футбол | 24.04.2026, 07:00
Энрике заговорил о Забарном, который дисквалифицирован на следующую игру
Энрике заговорил о Забарном, который дисквалифицирован на следующую игру
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Популярные новости
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 27
Футбол
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 8
Футбол
Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
Пять украинок сыграют в 1/32 финала WTA 1000 в Мадриде: известны соперницы
22.04.2026, 20:15 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
