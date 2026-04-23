Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ

Мяч, забитый Артемом Бондаренко в матче с «Зарей» (2:1), стал 130-м для «Шахтера» в баталиях с луганчанами в чемпионатах Украины. Тем самым горняки стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику. Прежнее достижение, установленное «Динамо» в поединках с «Ворсклой», дончане превзошли на два мяча. 64 раза оранжево-черные поражали ворота черно-бело-красных дома и 66 – в гостях.

К слову, более 100 мячей одной команде в украинских чемпионатах забивали только «Динамо» и «Шахтер». Киевляне – пяти клубам, дончане – семи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ