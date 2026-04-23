Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
Горняки забили 130-й мяч «Заре» в чемпионатах Украине
Мяч, забитый Артемом Бондаренко в матче с «Зарей» (2:1), стал 130-м для «Шахтера» в баталиях с луганчанами в чемпионатах Украины. Тем самым горняки стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику. Прежнее достижение, установленное «Динамо» в поединках с «Ворсклой», дончане превзошли на два мяча. 64 раза оранжево-черные поражали ворота черно-бело-красных дома и 66 – в гостях.
К слову, более 100 мячей одной команде в украинских чемпионатах забивали только «Динамо» и «Шахтер». Киевляне – пяти клубам, дончане – семи.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
Шахтер
|
Заря
|
130
|
55
|
2,36
|
Динамо
|
Ворскла
|
128
|
58
|
2,21
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
127
|
47
|
2,70
|
Шахтер
|
Ворскла
|
122
|
59
|
2,07
|
Динамо
|
Черноморец
|
121
|
55
|
2,20
|
Шахтер
|
Черноморец
|
120
|
57
|
2,11
|
Динамо
|
Заря
|
120
|
58
|
2,07
|
Шахтер
|
Карпаты
|
118
|
54
|
2,19
|
Динамо
|
Металлург З
|
110
|
45
|
2,44
|
Динамо
|
Мариуполь
|
110
|
46
|
2,39
|
Шахтер
|
Металлург З
|
102
|
47
|
2,17
|
Шахтер
|
Таврия
|
101
|
46
|
2,20
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера
Ламин выбыл до конца сезона