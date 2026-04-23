  4. Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
23 апреля 2026, 19:46 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:54
651
3

Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ

Горняки забили 130-й мяч «Заре» в чемпионатах Украине

23 апреля 2026, 19:46 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:54
651
3 Comments
Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
ФК Шахтер

Мяч, забитый Артемом Бондаренко в матче с «Зарей» (2:1), стал 130-м для «Шахтера» в баталиях с луганчанами в чемпионатах Украины. Тем самым горняки стали новыми рекордсменами УПЛ по числу голов одному сопернику. Прежнее достижение, установленное «Динамо» в поединках с «Ворсклой», дончане превзошли на два мяча. 64 раза оранжево-черные поражали ворота черно-бело-красных дома и 66 – в гостях.

К слову, более 100 мячей одной команде в украинских чемпионатах забивали только «Динамо» и «Шахтер». Киевляне – пяти клубам, дончане – семи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ

Клуб

Соперник

Голы

Игры

Ср. рез.

Шахтер

Заря

130

55

2,36

Динамо

Ворскла

128

58

2,21

Шахтер

Мариуполь

127

47

2,70

Шахтер

Ворскла

122

59

2,07

Динамо

Черноморец

121

55

2,20

Шахтер

Черноморец

120

57

2,11

Динамо

Заря

120

58

2,07

Шахтер

Карпаты

118

54

2,19

Динамо

Металлург З

110

45

2,44

Динамо

Мариуполь

110

46

2,39

Шахтер

Металлург З

102

47

2,17

Шахтер

Таврия

101

46

2,20
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера стал руководителем академии клуба из Бразилии
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 9
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы
Футбол | 23 апреля 2026, 17:51 0
Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы
Ямаль выступил с заявлением после получения тяжелой травмы

Ламин выбыл до конца сезона

Триумф и трагедия Сергея Реброва
Футбол | 23.04.2026, 14:29
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23.04.2026, 04:22
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 22:22
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
мать рефері матчу це знав і отримав заслужену премію. ))
+2
Показательно что и для Шахтера, и для Динамо "сладкими" были одни и те же клубы
0
звучить як іздіватєльство над совістю
0
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
22.04.2026, 09:41 1
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
Дэвид ХЭЙ: «Это самый грандиозный бой в боксе, они много заработают»
21.04.2026, 19:27 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 12
Футбол
