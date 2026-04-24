ATP 24 апреля 2026, 20:46
Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала
Нейтрал проиграл Виту Копрживе в двух сетах
Нейтральный теннисист Андрей Рублев (ATP 12) вылетел с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала.
Рублев проиграл представителю Чехии Виту Копрживе (ATP 66) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 3:6, 4:6.
Это была первая очная встреча игроков.
В 1/16 финала Копржива сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Андрей Рублев [9] – Вит Копржива – 3:6, 4:6
Сердце ноет, сердце просится домой, домой,
Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками,
Домой! Домой, пора домой!
Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками
Домой! Домой! Пора домой!