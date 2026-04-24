Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала

Нейтральный теннисист Андрей Рублев (ATP 12) вылетел с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала.

Рублев проиграл представителю Чехии Виту Копрживе (ATP 66) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 3:6, 4:6.

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/16 финала Копржива сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Андрей Рублев [9] – Вит Копржива – 3:6, 4:6