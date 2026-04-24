  4. Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала
24 апреля 2026, 20:46 | Обновлено 24 апреля 2026, 20:50
Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала

Нейтрал проиграл Виту Копрживе в двух сетах

24 апреля 2026, 20:46 | Обновлено 24 апреля 2026, 20:50
Пора домой. Рублев вылетел с турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Нейтральный теннисист Андрей Рублев (ATP 12) вылетел с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде в 1/32 финала.

Рублев проиграл представителю Чехии Виту Копрживе (ATP 66) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 3:6, 4:6.

Это была первая очная встреча игроков.

В 1/16 финала Копржива сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Андрей Рублев [9] – Вит Копржива – 3:6, 4:6

Сенсации не случилось. Синнер не без проблем вышел в 1/16 финала Мадрида
Четвертый сеяный проиграл стартовый матч на турнире ATP 1000 в Мадриде
ВИДЕО. Надаль, Синнер, Беллингем и Куртуа сыграли в теннис на Бернабеу
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Вечером на нас находит грусть порой, порой,
Сердце ноет, сердце просится домой, домой,
Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками,
Домой! Домой, пора домой!
Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками
Домой! Домой! Пора домой!
