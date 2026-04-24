Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Подолье – 1:0. Капитан принес победу. Видео гола и обзор
Первая лига
Левый Берег
24.04.2026 16:00 – FT 1 : 0
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
24 апреля 2026, 19:56 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:58
Единственный мяч забил капитан «Левого Берега» Евгений Банада

В пятницу, 24 апреля, прошел поединок 25-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле одержал минимальную победу над хмельницким «Подольем».

«Левый Берег» считался фаворитом противостояния. И уже на 10-й минуте хозяева открыли счет. После подачи с правого фланга Евгений Банада ударом головой положил мяч под ближнюю штангу.

«Подолье» доставило хозяевам несколько неприятных моментов и могло сравнять счет. «Левый Берег» также неоднократно мог забить, однако свои шансы не использовал.

Первая лига. 25-й тур. «Арена Левый Берег». 24 апреля

«Левый Берег» (Киев) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:0

Гол: Банада, 10

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Левый Берег).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем