Левый Берег – Подолье – 1:0. Капитан принес победу. Видео гола и обзор

В пятницу, 24 апреля, прошел поединок 25-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле одержал минимальную победу над хмельницким «Подольем».

«Левый Берег» считался фаворитом противостояния. И уже на 10-й минуте хозяева открыли счет. После подачи с правого фланга Евгений Банада ударом головой положил мяч под ближнюю штангу.

«Подолье» доставило хозяевам несколько неприятных моментов и могло сравнять счет. «Левый Берег» также неоднократно мог забить, однако свои шансы не использовал.

Первая лига. 25-й тур. «Арена Левый Берег». 24 апреля

«Левый Берег» (Киев) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:0

Гол: Банада, 10

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча