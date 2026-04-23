  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
23 апреля 2026, 22:28 | Обновлено 23 апреля 2026, 22:34
Левый Берег – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

В пятницу, 24 апреля, состоится поединок 25-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Довольно неплохо складывается сезон для киевлян, которые сейчас ведут активную борьбу за возвращение в элиту украинского футбола. За 24 игры Первой лиги Украины команде удалось набрать 47 баллов, что пока разрешают ей находиться на 3-м месте турнирной таблицы. Расстояние от 4 позиции составляет 4 очка, от 5 - 7.

В Кубке Украины «Левый Берег» смог переиграть «Кудровку», однако уступил «Викторию Сумы» на стадии 1/16 финала со счетом 1:0.

Практически безнадежно в текущем сезоне выглядит «Подолье», которое в прошлом все же смогло сохранить прописку в Первой лиге. После 24 туров чемпионата на балансе клуба только 19 баллов, из-за чего он и находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже сверхсущественное – 7 зачетных пунктов за 6 матчей до завершения соревнований.

В Кубке Украины хмельнитчане в серии пенальти выбили «Скалу 1911», однако уже на стадии 1/16 проиграли «Ингульцу» со счетом 4:1.

Личные встречи

В новейшей истории клубы противостояли друг другу только раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 0:2 одержал «Левый Берег».

Интересные факты

  • «Подолье» не может победить уже в 5-х играх Первой лиги подряд.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Левого Берега» было забито более 2.5 гола.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Левого Берега» длится уже 9 игр подряд.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.72 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
24 апреля 2026 -
16:00
Подолье
Тотал больше 2.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
