Обыграли аутсайдера. Левый Берег одержал непростую победу

В пятницу, 24 апреля, состоялся первый матч игровой программы 25-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал хмельницкое «Подолье».

Хозяева считались фаворитом противостояния и уже на 10-й минуте открыли счет. После подачи с правого фланга Евгений Банада ударом головой положил мяч под ближнюю штангу.

Не смотря на статус аутсайдера, «Подолье» доставило хозяевам несколько неприятных моментов. В свою очередь «Левый Берег» неоднократно мог забить второй мяч, но свои шансы не использовал.

Первая лига. 25-й тур. «Арена Левый Берег». 24 апреля

«Левый Берег» (Киев) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:0

Гол: Банада, 10

