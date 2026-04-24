Обыграли аутсайдера. Левый Берег одержал непростую победу
Поединок «Левый Берег» – «Подолье» завершился со счетом 1:0
В пятницу, 24 апреля, состоялся первый матч игровой программы 25-го тура Первой лиги. «Левый Берег» на своем поле принимал хмельницкое «Подолье».
Хозяева считались фаворитом противостояния и уже на 10-й минуте открыли счет. После подачи с правого фланга Евгений Банада ударом головой положил мяч под ближнюю штангу.
Не смотря на статус аутсайдера, «Подолье» доставило хозяевам несколько неприятных моментов. В свою очередь «Левый Берег» неоднократно мог забить второй мяч, но свои шансы не использовал.
Первая лига. 25-й тур. «Арена Левый Берег». 24 апреля
«Левый Берег» (Киев) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:0
Гол: Банада, 10
