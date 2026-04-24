  4. Мудрик принял важное решение. Вингер достиг договоренности
24 апреля 2026, 23:22 |
Мудрик принял важное решение. Вингер достиг договоренности

Футболист нанял вратаря и тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не участвует в футбольных матчах из-за допингового скандала.

Как отмечает источник, футболист решил не терять время зря и продолжает тренироваться отдельно от команды. Футболист достиг договоренности с частным тренером и вратарем, которые помогают ему поддерживать форму.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

По теме:
Ноттингем на выезде разгромил Сандерленд и увеличил шансы на выживание
ФОТО. Экс-игрок Арсенала не видел сына 5 лет и не знал о контракте с Челси
Романо назвал три фактора, определяющих судьбу Энцо Фернандеса в Челси
Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига допинг дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: Football London
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Футбол | 24 апреля 2026, 17:29 10
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву
Роковые семь минут. Колос победил Полтаву

«Колоски» дожали аутсайдера УПЛ в конце встречи

Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Футбол | 24 апреля 2026, 22:29 0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»

Тема смены на тренерском мостике национальной сборной – самая главная в футбольной среде

Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 03:05
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23.04.2026, 23:27
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы сразу назначил его главным тренером Динамо»
23.04.2026, 12:17 10
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
