Мудрик принял важное решение. Вингер достиг договоренности
Футболист нанял вратаря и тренера
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не участвует в футбольных матчах из-за допингового скандала.
Как отмечает источник, футболист решил не терять время зря и продолжает тренироваться отдельно от команды. Футболист достиг договоренности с частным тренером и вратарем, которые помогают ему поддерживать форму.
Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
