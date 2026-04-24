Мудрик принял важное решение. Вингер достиг договоренности

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не участвует в футбольных матчах из-за допингового скандала.

Как отмечает источник, футболист решил не терять время зря и продолжает тренироваться отдельно от команды. Футболист достиг договоренности с частным тренером и вратарем, которые помогают ему поддерживать форму.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.