ATP 24 апреля 2026, 17:35 | Обновлено 24 апреля 2026, 17:43
Четвертый сеяный проиграл стартовый матч на турнире ATP 1000 в Мадриде
Бен Шелтон уступил Дину Прижмичу в трех сетах
Американский теннисист, четвертый сеяный Бен Шелтон (ATP 6) завершил выступление на турнире ATP 1000 в Мадриде.
Шелтон проиграл квалифайеру Дино Прижмичу (ATP 87) в трех сетах за 3 часа и 4 минуты – 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7).
Это была первая очная встреча игроков.
Для хорвата – это первая победа над игроком топ-10.
В 1/16 финала Прижмич сыграет с победителем матча Себастьян Офнер – Томас Мартин Этчеверри.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Бен Шелтон [4] – Дино Прижмич [Q] – 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7)
