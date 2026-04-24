Роковые семь минут. Колос победил Полтаву

Открывал программу 25-го тура УПЛ поединок между «Колосом» и «Полтавой». Для команды Костышина данная игра была важной, ведь в первом круге «колоски» недооценили своего соперника, сыграв вничью 2:2.

Кроме того, надежду на успех в этом противостоянии вселяла победа накануне над лидером чемпионата ЛНЗ. Полтавский клуб в свою очередь улучшил настроение, сыграв вничью с «Оболонью».

Руслан Костышин в стартовом составе сделал семь изменений: Пахолюка, Козика, Бурду, Салабая, Демченко, Кане и Климчука заменили Пузанков, Бондаренко, Хрипчук, Гусол, Степаненко, Алефиренко и Тахири. Коуч гостей Матвийченко сделал две перестановки и вместо дисквалифицированных Даниленко и Веремиенко выпустил Плахтыря и дебютанта Билошевского.

Уже со старта поединка «Полтава» начала угрожать воротам хозяев и могла выходить вперед, однако Галенков слету пробил немного над воротами, а Сад в ближнем бою не смог переиграть Пузанкова. «Колос» же пытался открыть счет усилиями Тахири, но гости не давали форварду много пространства. Также моменты были у Гусола и Понедельника, которые не создали трудности для «Полтавы».

После перерыва «Колос» активнее начал играть, и имел все шансы для выхода вперед, но Бондаренко не везло то с точностью, то с выбором позиции. Но все же «колоски» дождались своего шанса. Игроки «Полтавы» отбили первую волну атаки, однако на подбор Тахири обокрал Мисюру и выскочил один на один с вратарем, и переиграл Минчева, забив свой дебютный мяч за «колосков».

Через семь минут Тахири уже выступил в роли ассистента, отдав филигранный пас пяткой на Салабая, а тот в похожем стиле вышел на свидание с Минчевым и закатил «круглого» в угол ворот. «Полтава» могла возродить интригу, но удар Кобзаря получился немного неточным.

Таким образом, «Колос» увеличил свою беспроигрышную серию до шести поединков подряд в 100-м поединке под руководством Костышина, тогда как «Полтава» не может выиграть уже 11-й поединок кряду.

В следующем туре «Колос» встретится с «Александрией» 2 мая, а «Полтава» днем ​​ранее примет «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Колос» - «Полтава» - 2:0

Голы: Тахири, 70, Салабай, 77

Предупреждения: Понедельник, 31 – Плахтырь, 19, Ухань, 33, Галенков, 36, Дорошенко, 82

«Колос»: Пузанков – Цуриков, Бондаренко, Хрипчук, Понедельник – Степаненко (Станковски, 54, Денисенко, 82) – Гусол (Салабай, 54), Элиас, Гагнидзе, Алефиренко (Кане, 54) – Тахири (Захаркив, 88)

«Полтава»: Минчев – Коцюмака, Билошевский (Марусич, 76), Пидлепич, Ухань – Плахтырь (Пятов, 62), Дорошенко – Галенков, Сад (Мисюра, 62), Одарюк (Вивдич, 76) – Сухоручко (Кобзарь, 76)

Арбитр: Артём Михайлюк (Киев)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 10 (5) – 5 (2)

Угловые: 3 – 0

Оффсайды: 2 – 1

КОЛОС – ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C