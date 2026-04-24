Колос Ковалевка

В пятницу, 25 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Полтавой». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Несмотря на малое количество зачетных баллов, «Полтава» готовится удивлять «Колос», что удалось сделать в первом круге. Команда Матвийченко в прошлом туре сыграла вничью с Оболонью», и теперь полна желания получить положительный результат в следующей игре. «Колос» же как мы знаем умеет хорошо играть против более сильных соперников, а потому интересно будет посмотреть, каким образом «колоски» подготовятся к матчу с аутсайдером, и станет ли он для них легкой прогулкой?

Напомним, в первом круге обе команды расписали результативную ничью 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полтава»

