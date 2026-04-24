Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Колос Ковалевка
24.04.2026 15:30 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В первом круге аутсайдер УПЛ отобрал очки у «колосков»

В 25 туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 24 апреля, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Полтава». Команда Костышина прочно закрепилась в середине турнирной таблицы будет принимать аутсайдера УПЛ, который в первом круге знатно потрепал нервы «колоскам».

Колос

Для многих прошла игра «Колоса» стала настоящим чудом, ведь подопечные Костышина сенсационно для всех обыграли ЛНЗ, снизив шансы черкасцев на чемпионский престол. Что интересно, то, по словам капитана команды Цурикова, игроки акцентированно сделали ставку на быстрый гол, которая на практике оправдала себя.

К тому же основной залог успеха состоит в том, что «Колос» мастерски нивелировал попытки угроз от лидера, не дав ЛНЗ ообще ничего создать у ворот.

Теперь команду ждет матч против «Полтавы», который должен состояться 25 апреля, однако «Колос» решил перенести его на день раньше, и для увеличения посещаемости снизил цену до 1 грн.

Напомним, что матч против «Полтавы» из-за перебора желтых карт пропустит Аринальдо Ррапай.

Полтава

Полтава свой крайний поединок также может занести себе в актив, хотя и получился не совсем удачным для аутсайдера УПЛ. Команда Матвийченко не смогла довести дело до победы, но при этом не проиграла неприятной «Оболони», обменявшись двумя результативными ударами с пенальти.

Конечно, этот результат маловероятно поможет «Полтаве» сразиться за сохранение прописки в элите, однако точно улучшил настроение перед заключительными играми. На очереди у команды выезд в Ковалевку, где полтавский клуб будет пытаться дать бой более именитому «Колосу» и взять очки.

Отметим, что будущую игру пропустят сразу трое игроков из-за дисквалификации: Владислав Даниленко, Олег Веремиенко и Андрей Савенков.

Статистика встреч

Единственный матч между этими командами завершился результативной ничьей 2:2. У «колосков» забивали Матиас Оевуси и Элиас, а у «Полтавы» Владимир Одарюк и Николай Бужин.

Прогноз на противостояние

«Полтаве» некуда отступать, а потому, скорее всего, новичок УПЛ попытается поиграть в собственное удовольствие. «Колосу» больше удается играть в свой футбол против сильных команд, что также заставляет задуматься, каким образом сложится игра с менее сильным оппонентом. Учитывая, что оба коллектива вряд ли за что-то поборются, то вполне вероятным может быть повторение сценария поединка первого круга, а нашим прогнозом будет тотал больше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Демченко, Ганидзе, Салабай, Климчук, Кане

«Полтава»: Минчев, Коцюмака, Мисюра, Пидлепич, Бужин, Кононов, Дорошенко, Плахтырь, Одарюк, Сад, Сухоручко

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.25 для «Колоса» и 12.74 для «Полтавы».

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
24 апреля 2026 -
15:30
Полтава
Тотал больше 2.5 — 1.74
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем