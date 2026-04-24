Н. Киченок / Ниномия – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) сыграют против первого сеяного тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини из Италии. Поединок начнется ориентировочно в 16:50 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка в 1/8 финала встретятся либо с Лаурой Зигемунд и Верой Звонаревой, либо с Ивой Йович и Викторией Мбоко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА