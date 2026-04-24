Феникс-Мариуполь против Металлиста сыграет без лидеров

Как стало известно Sport.ua, в поединке 25-го тура Первой лиги «Металлист» – «Феникс-Мариуполь» гостям не помогут по разным причинам ведущие игроки Андрей Богданов и Ростислав Русин.

Это серьезные потери для ФК Феникс-Мариуполь в матче в Ужгороде, где на кону будет шесть очков, ведь встречаются соседи по турнирной таблице, которые ведут отчаянную борьбу за сохранение «прописки» во втором по рейтингу дивизионе.

Подопечные Максима Фещука набрали 24 пункта и занимают 13 место, а с харьковчанами сыграют 25 апреля.