No Yamal – no party. Прогнозы на 33 тур Ла Лиги

Если уровень лиги определяется конкурентоспособностью её аутсайдеров, то этот сезон Примеры – выдающийся. Ведь худшие клубы чемпионата не просто дают бой лучшим в конце розыгрыша, но и рискуют вылететь с уникальными достижениями. Так, например, «Овьедо» занимает второе место в сезоне Ла Лиги после «Барселоны» по количеству домашних «сухих» матчей (8, у каталонцев – 9). Мурики из «Мальорки» – второй лучший бомбардир лиги. «Эльче» имеет лучшее среднее владение мячом в сезоне без учета «Реала» и «Барселоны». «Алавес» в топ-10 клубов Примеры по количеству ударов за матч. «Севилья» в десятке лучших по забитым голам. «Валенсия» в верхней половине таблицы по ожидаемым очкам. «Леванте» без рекордов – зато с 3 подряд домашними победами. Такой и должна быть борьба за выживание в топ-чемпионатах: когда любого, кто не сохранит прописку, будет немного жаль. Кто бы ни вылетел, мы будем скучать. И будем рады возвращению через год.

Сильные аутсайдеры = много непредсказуемых матчей. Впрочем, в последний игровой день в этой нашей рубрике мы правильно спрогнозировали итоги 3 из 3. В предстоящие выходные постараемся продлить серию.

24.04. Бетис – Реал Мадрид, ИТБ2(2.5), кф. 3

Второй тур подряд пытаюсь поймать много голов «Реала». В прошлый раз не получилось, однако шансы вообще-то были: у Вини и Мбаппе только на двоих 11 ударов по воротам соперника. Но тогда на поле был довольно организованный «Алавес», а теперь – «Бетис», который совсем не в форме. Всего неделю назад он вылетел из Лиги Европы, хотя явно не планировал этого. В чемпионате победил только в 1 из 8 последних туров. В 8 из 9 предыдущих еще и пропустил. Команда доползает до финишной черты чемпионата. А вот у «Реала» есть мотивация: он вылетел отовсюду, поэтому концентрируется только на Ла Лиге. Травма Ямаля влияет: теперь мадридцы могут поверить в чудо-камбэк. Нужно просто побеждать во всех матчах, а «Барселона» будет терять очки. Одолеть «Бетис» может быть несложно: на протяжении сезона подопечные Пеллегрини стабильно разочаровывают в топ-матчах. От «Барселоны» и «Реала» в первом круге пропустили по 5 голов (3:5 и 1:5 соответственно), от «Атлетико» в КИ – также 5 (0:5). Легкий матч для атаки мадридцев.

25.04. Алавес – Мальорка, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.63

В прошлый раз «Алавес», оказавшись в зоне вылета, выиграл в чемпионате два раза подряд. Сейчас снова под красной линией, снова нуждается в очках. Ну и да: вылетать не должен. Этот аутсайдер умеет играть в футбол. Только на этой неделе нанес 19 ударов по воротам «Реала», забивал в 6 турах подряд, в 3 из 4 предыдущих – минимум дважды. Проблемы с обороной? Есть. Но даже с ними «Алавес» проиграл лишь 4 из 15 домашних матчей сезона. На собственном поле он стабильно убедителен, а 3 из 4 поражений здесь потерпел против клубов из верхней половины таблицы. «Мальорка» в нижней, в 2 очках от зоны вылета. «Алавесу» важно одолеть прямого конкурента, в качестве альтернативы – хотя бы не проигрывать, чтобы сохранить хорошие шансы на выживание. Во вторую за 16 туров гостевую победу «Мальорки» поверить трудно. Тем более если команда в очередной раз пропустит больше одного гола: в 6 последних выездных матчах коллектив позволял соперникам забить как минимум дважды. «Алавес» возьмет своё, с учётом проблем обеих команд в обороне – через ТБ1.5.

25.04. Хетафе – Барселона, 1Х, кф. 2.16

Был бы прогноз таким, если бы не травма Ямаля? Возможно. Ведь «Хетафе» действительно проводит шикарный сезон и сейчас находится едва ли не в лучшей своей форме за последние годы. В активе команды 7 побед в 10 последних турах. На этом отрезке даже у «Реала» меньше очков. Причем почти все последние поражения «Хетафе» – гостевые. Дома команда одержала 3 победы с 4 последних попыток, а пропустила в сумме лишь 2 гола за 5 предыдущих матчей на этом поле. Да, элитный автобус. Чтобы его пробить, понадобились бы креативные футболисты – а с ними у «Барселоны» проблемы. Рафинья до сих пор травмирован. Ямаль выбыл до конца сезона. Позиции могут закрыть Бардакджи, Рэшфорд, Гави, но вы же сами понимаете: совсем другой уровень. «Хетафе» выйдет на поле сражаться за первый за последние годы билет в еврокубки, а «Барселона» – лишь за сохранение аж 9-очкового преимущества над «Реалом». Еще и фактор поля. Без лидеров своей атаки каталонцы потеряют очки на выходных.

25.04. Валенсия – Жирона, П1, кф. 2.05

Как уже упоминалось во вступлении, «Валенсия» входит в топ-10 лучших команд сезона Ла Лиги по показателю ожидаемых очков. Но в таблице она находится недалеко от зоны вылета. То есть у команды есть и игра, и мотивация побеждать. Почти ровно две трети своих очков в сезоне «Валенсия» набрала дома, поэтому уравнение простое: либо берет как можно больше очков в своих стенах в последних матчах, либо всерьез рискует вылететь. Нужно обыграть «Жирону». У каталонцев всего 4 набранных очка в 6 последних выездных матчах Ла Лиги, а на неделе – проигранный домашний «Бетису» (2:3). Команда не в форме. Лучший бомбардир – в лазарете. На неделе забила аж дважды, но один из голов – добивание, другой – пенальти. Команде крайне тяжело дается создание моментов, а пропустила она в 15 из 16 выездных матчей сезона Ла Лиги. Пропустит снова: а дальше? Без учета матча с «Реалом» «Валенсия» победила дома в 3 из 4 последних поединков. В прошлом сезоне на этом поле «Жирона» уступила 0:2.

25.04. Атлетико – Атлетик, ТБ2.5, кф. 1.86

Равнодушный к результату «Атлетико» – это весело. 4 тура подряд в Ла Лиге «матрасники» уступают, каждый раз – через ТБ2.5. Все из-за ротации. Второй состав команды играл также и против «Сосьедада» на этом поле полтора месяца назад – тоже перестрелка (3:2). А что должно измениться сейчас? На следующей неделе мадридцы выйдут на матч ЛЧ, поэтому в эти выходные снова будут играть ближайшим резервом. Это снова больше всего повлияет именно на оборону, где у Симеоне нет сильных запасных. В атаке снова будут зажигать неочевидные герои. Например, на неделе это был Гонсалес с дублем, а сейчас, может, наконец проснется Баэна или порадует Серлот. Голы будут. Мы как мантру повторяем весь сезон, что «Атлетик» – низовая команда, но он уже занес 7 проходов ТБ2.5 в гостевых играх Ла Лиги. Пропускал в 8 из 8 последних. В 7 из них впервые – еще до перерыва. Часто не забивал – но с Нико шансы будут. «Атлетик» не помешает сопернику снова сыграть весело.

26.04. Райо Вальекано – Реал Сосьедад, Обе забьют, кф. 1.74

После прихода тренера Матераццо в клуб «Сосьедад» отличился в 14 из 15 туров Ла Лиги. Единственное исключение – на прошлой неделе. Тогда команда не справилась с «Хетафе» Бордаласа (0:1) через несколько дней после победы в финале Кубка Испании. Не хватило либо сил, либо желания. Бывает. Но вряд ли такая команда промолчит два раза подряд. Тем более теперь, когда в чемпионате нечего терять: ЛЕ гарантирована благодаря победе в Кубке, а для квалификации в ЛЧ нужно только побеждать в последних турах. Поэтому «Сосьедад» забьет в ворота «Райо», который пропустил в 4 из 6 последних матчей чемпионата. Гол хозяев? Также ожидается. Они сумели отличиться забитыми голами в 9 домашних матчах Примеры подряд. Возможно, это фактор поля. А возможно – фактор худшего в Испании газона, на котором некомфортно почти всем приезжим. Здесь уже пропускала «Барселона». Проигрывал «Атлетико». Чем «Сосьедад» лучше? Он вообще пропустил в 24 из 26 последних туров Ла Лиги. Пропустит снова.

26.04. Овьедо – Эльче, П1, кф. 2.37

«Эльче» выбрался из зоны вылета благодаря 3 победам в 4 последних турах. Звучит как подвиг, но есть контекст. Во-первых, «Атлетико» в середине недели (3:2) был побежден лишь из-за раннего удаления «матрасников» и ротации в их составе. Во-вторых, все 3 победы на этом отрезке – домашние. В гостях «Эльче» с августа победил в Ла Лиге… 0 раз. Да, ни разу. Типичная команда, которая умеет играть в футбол только когда на трибунах тысячи ее фанатов. На выезде 15 матчей – и 11 поражений. Сейчас серия неудач составляет 6 встреч, в половине из них «Эльче» пропустил 3+ голов. Сейчас команда отправится к «Овьедо», который, да, находится на последнем месте в таблице – но дома довольно убедителен. В большинстве матчей на этом поле даже не пропустил. На днях здесь же не дал одолеть себя даже «Вильярреалу» (1:1). Кстати, такой момент: «Овьедо» между этими турами никуда не переезжал. 2 домашних матча на неделе с туром в мид-уик – преимущество. «Овьедо» может этим воспользоваться. Должен, если хочет сохранить прописку. Шансы есть, а 3 победы в 5 последних турах вдохновляют на новые подвиги.

26.04. Осасуна – Севилья, П1, кф. 2.25

По показателю xPTS «Севилья» – худшая команда всей Ла Лиги. Да, даже «Овьедо» и «Леванте» были более убедительными на дистанции. Конечно, несколько влияет и стиль (забить и закрыться), но это не отменяет того, что коллектив не играет в топ-футбол. Даже смена тренера не помогла: с новым наставником команда набрала 3 очка из возможных 9, одолев «Атлетико», который потерял мотивацию. Дома. В гостях – серия из 3 поражений подряд. Да и «Осасуна», в отличие от мадридцев, свой сезон еще не завершила: имеет шансы на квалификацию в еврокубки. Поэтому сыграет дома как обычно – убедительно. В среднем больше очков за матч на собственном поле, чем «Осасуна», набирает только испанская топ-4. В домашних матчах здесь 8 побед с 15 попыток, всего 2 поражения, против клубов второй половины таблицы – 6+2=0-. «Осасуна» находится в середине таблицы именно потому, что регулярно берет «свои» очки. Это именно тот случай: должна разобраться с аутсайдером. Клубы из зоны вылета здесь, кстати, в этом сезоне одолевала в 3 из 3 случаев.

26.04. Вильярреал – Сельта, П1, кф. 2.08

Пока что создается впечатление, будто «Сельты» просто не хватило на весь сезон. На этой неделе она впервые за 7 личных встреч не забила «Барселоне» (0:1). Чуть ранее проиграла 4 из 6 последних матчей в чемпионате. Уступила без шансов «Фрайбургу» в ЛЕ (1:6 по сумме матчей). В 2 турах Примеры даже не забивает. В одном из матчей этой весны проиграла после того, как вела 3:0. Уступила «Овьедо» дома со счетом 0:3, для соперника эта победа – единственная разгромная в сезоне. «Сельта» плывет. «Вильярреал» без ощутимой турнирной мотивации, но даже так не проиграл в 5 из 6 последних туров чемпионата. Потому что класс. Дома – 4 победы подряд и 12 из 15 возможных в сезоне Ла Лиги. С самого старта розыгрыша на этом поле, кроме «Реала» и «Барселоны», сумел не проиграть только «Бетис» (2:2). Против клубов с 6 строчки и ниже «субмарина» безупречна – 12 побед из 12 возможных. Не «Сельта», которая откровенно развалилась этой весной, должна портить фавориту эту статистику.

27.04. Эспаньол – Леванте, ИТБ2(1.5), кф. 3

У нас есть такая традиция: собираться здесь каждую неделю и писать плохое об «Эспаньоле». Ничего нового вам на этот раз не принес: команда ужасная. 15 туров не может победить в Ла Лиге. 10 из них – проигранные. На неделе могла спастись от неудачи в игре с «Райо» (0:1), но для этого нужно реализовывать пенальти. А «Эспаньол» сейчас не может даже этого. Уже давно доигрывает сезон без турнирной мотивации. В хороший день пропускает лишь один гол, но в 11 из 15 последних туров позволял забить в свои ворота как минимум дважды. «Леванте» гораздо более мотивирован: при условии победы и правильных результатов других матчей тура может выбраться из зоны вылета впервые в 2026 году. Для этого уже преодолел немалый путь: победил в 3 из 4 последних туров, забивал в 6 из 7 последних. «Леванте» – скорее домашняя команда (поэтому коэффициент и высокий), но 2+ уже в сезоне на выезде забивал. И не раз. И не два. И даже не три. Да и сами видите: аутсайдеры Ла Лиги шокируют соперников в последних турах раз за разом. А такой «Эспаньол» шокировать очень легко.

