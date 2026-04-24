Лидер Шахтера удивил заявлением, заговорив о матче против Кристал Пэлас
Ризнык заявил, что в расположении «горняков» пока не думают о полуфинале Лиги конференций
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык признался, что «горняки» пока не думают о полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас.
- Думаете ли вы уже о матче с Кристал Пэлас?
– Пока нет. Следующая игра у нас уже в воскресенье против Кудровки. О Кристалл Пэлас будем думать уже после нее.
– Какая информация у тебя есть об английском клубе?
– У них есть два высоких нападающих, которые хорошо играют головой. Можно сказать, что это команда второго этажа, – сказал Дмитрий.
В воскресенье 26 апреля донецкий Шахтер сыграет против Кудровки в УПЛ. Уже в четверг, 30 апреля, сыграет первый полуфинальный матч против Кристал Пэлас. Ответный матч – 7 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
