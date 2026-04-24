Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера удивил заявлением, заговорив о матче против Кристал Пэлас
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 12:18 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык признался, что «горняки» пока не думают о полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас.

- Думаете ли вы уже о матче с Кристал Пэлас?

– Пока нет. Следующая игра у нас уже в воскресенье против Кудровки. О Кристалл Пэлас будем думать уже после нее.

– Какая информация у тебя есть об английском клубе?

– У них есть два высоких нападающих, которые хорошо играют головой. Можно сказать, что это команда второго этажа, – сказал Дмитрий.

В воскресенье 26 апреля донецкий Шахтер сыграет против Кудровки в УПЛ. Уже в четверг, 30 апреля, сыграет первый полуфинальный матч против Кристал Пэлас. Ответный матч – 7 мая.

По теме:
ФОТО. Первый гол Проспера Оба. Шахтер обыграл Зарю с помощью пенальти
Буковина-2 – Ужгород, Нива-2 Т – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Колос – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кристал Пэлас Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 07:31 12
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины

Гуцуляк может стать игроком столичного гранда

Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 03:05 13
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Суркис сделал обращение к уже экс-тренеру сборной Украины

Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
Футбол | 24.04.2026, 08:18
Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
Челси снова уволил тренера. У клуба Мудрика – проблемы с ориентацией
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Футбол | 24.04.2026, 10:54
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
В Шахтере удивили поступком по Просперу после матча против Зари в УПЛ
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Футбол | 24.04.2026, 07:55
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем