Лидер Шахтера удивил заявлением, заговорив о матче против Кристал Пэлас

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык признался, что «горняки» пока не думают о полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас.

- Думаете ли вы уже о матче с Кристал Пэлас?

– Пока нет. Следующая игра у нас уже в воскресенье против Кудровки. О Кристалл Пэлас будем думать уже после нее.

– Какая информация у тебя есть об английском клубе?

– У них есть два высоких нападающих, которые хорошо играют головой. Можно сказать, что это команда второго этажа, – сказал Дмитрий.

В воскресенье 26 апреля донецкий Шахтер сыграет против Кудровки в УПЛ. Уже в четверг, 30 апреля, сыграет первый полуфинальный матч против Кристал Пэлас. Ответный матч – 7 мая.