Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Изгнанник Ман Юнайтед хочет уйти из клуба. В планах – переезд из Англии
Англия
23 апреля 2026, 19:47 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:54
447
0

Джейдон Санчо мечтает снова надеть футболку «Боруссии» Дортмунд

447
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

26-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо намерен вернуться в дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.

Джейдон, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу», дал согласие на отъезд из Англии и возвращение в «Боруссию».

Вингер может рассматривать и другие варианты продолжения карьеры, однако он хочет в следующем сезоне играть за дортмундский клуб.

Окончательное решение остается за «Боруссией», которой предстоит решить, нужен ли им Санчо. Главный тренер команды Нико Ковач поддержал возможное возвращение Джейдона, однако официальных шагов пока не предпринималось.

В сентябре 2025 года вингер перебрался в «львы» на правах аренды. В этом сезоне Санчо отыграл 33 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.

Именно в «Боруссии» англичанин заявил о себе и раскрыл свои сильные стороны. Выступая с 2017 по 2021 год в Германии, Санчо впоследствии перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.

Англичанин не закрепился в составе «дьяволов», поэтому отправился в аренды. В 2024 году у него даже было второе возвращение в «Боруссию» на правах аренды.

Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем