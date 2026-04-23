Изгнанник Ман Юнайтед хочет уйти из клуба. В планах – переезд из Англии

26-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо намерен вернуться в дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона.

Джейдон, который выступает на правах аренды за «Астон Виллу», дал согласие на отъезд из Англии и возвращение в «Боруссию».

Вингер может рассматривать и другие варианты продолжения карьеры, однако он хочет в следующем сезоне играть за дортмундский клуб.

Окончательное решение остается за «Боруссией», которой предстоит решить, нужен ли им Санчо. Главный тренер команды Нико Ковач поддержал возможное возвращение Джейдона, однако официальных шагов пока не предпринималось.

В сентябре 2025 года вингер перебрался в «львы» на правах аренды. В этом сезоне Санчо отыграл 33 матча, в которых забил один мяч и отдал три голевых передачи.

Именно в «Боруссии» англичанин заявил о себе и раскрыл свои сильные стороны. Выступая с 2017 по 2021 год в Германии, Санчо впоследствии перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.

Англичанин не закрепился в составе «дьяволов», поэтому отправился в аренды. В 2024 году у него даже было второе возвращение в «Боруссию» на правах аренды.