Назван топовый европейский клуб, который настроен купить Пономаренко
Футболистом интересуется дортмундская «Боруссия»
Нападающий Матвей Пономаренко стремительно привлекает внимание европейских клубов и уже сейчас считается одним из главных талантов на трансферном рынке.
Как отмечает источник, серьезный интерес к игроку проявляют из Германии: за ситуацией следят «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», которые традиционно охотятся за молодыми талантами.
Не отстают и клубы из Франции и Англии, где также рассматривают варианты подписания украинца.
В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, в которых смог отличиться десятью забитыми голами.
