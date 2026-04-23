Назван топовый европейский клуб, который настроен купить Пономаренко

Нападающий Матвей Пономаренко стремительно привлекает внимание европейских клубов и уже сейчас считается одним из главных талантов на трансферном рынке.

Как отмечает источник, серьезный интерес к игроку проявляют из Германии: за ситуацией следят «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», которые традиционно охотятся за молодыми талантами.

Не отстают и клубы из Франции и Англии, где также рассматривают варианты подписания украинца.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, в которых смог отличиться десятью забитыми голами.