  4. Назван топовый европейский клуб, который настроен купить Пономаренко
23 апреля 2026, 18:48 |
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Нападающий Матвей Пономаренко стремительно привлекает внимание европейских клубов и уже сейчас считается одним из главных талантов на трансферном рынке.

Как отмечает источник, серьезный интерес к игроку проявляют из Германии: за ситуацией следят «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг», которые традиционно охотятся за молодыми талантами.

Не отстают и клубы из Франции и Англии, где также рассматривают варианты подписания украинца.

В этом сезоне Пономаренко сыграл в чемпионате Украины по футболу 12 матчей, в которых смог отличиться десятью забитыми голами.

трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Матвей Пономаренко Боруссия Дортмунд
Дмитрий Олийченко Источник: AS
